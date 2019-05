21/05/2019 - 14:24 | Deportes / Por más que gane la Copa de la Superliga, Tigre no podrá jugar la Libertadores 2020 Herramientas: Compartir: ver más imágenes Tigre, el equipo sensación de esta Copa de la Superliga que está a un paso de disputar la final, se quedará sin jugar la Libertadores en caso de obtener el certamen que está jugando en el ámbito local.

Según estableció por reglamento el ente que organiza los torneos de primera división, el campeón de la Copa de la Superliga obtenía el boleto al máximo certamen a nivel continental.



Sin embargo, la Conmebol ratificó que en sus requisitos para la elegibilidad de los clubes que jueguen la Libertadores y la Sudamericana es condición sine qua non "estar disputando el torneo nacional de su Asociación Miembro en la división principal de la competición en 2020".



Hasta ahora, cada asociación miembro definía los requisitos para las disputas de las copas, pero a partir de las próximas ediciones esto cambia.



Estos son los requisitos que solicita Conmebol: .

A) Haber calificado para la competición por mérito deportivo.



B) No estar cumpliendo una sanción o suspensión que a criterio de la CONMEBOL lo imposibilite de participar en la CONMEBOL Libertadores y/o CONMEBOL Sudamericana.



C) Haber obtenido la Licencia de Clubes de la CONMEBOL expedida por su Asociación Miembro.



D) Estar disputando el torneo nacional de su Asociación Miembro en la división principal de la competición en 2020 (es decir, no haber descendido de división en el torneo nacional).



E) Remitir en tiempo y forma la Carta de Conformidad y Compromiso. Volver