Condenaron a un médico por no permitir un aborto no punible a una joven que fue violada

Un ginecólogo fue encontrado culpable de haber impedido que se concretara un aborto no punible en un hospital de la ciudad rionegrina de Cipolletti a una joven de 19 años que había sido víctima de violación.

El veredicto, que todavía no tiene fijado el monto de la condena, recayó sobre el médico Leandro Javier Rodríguez Lastra, quien fue encontrado culpable del delito de "incumplimento de deberes como funcionario público".



El fallo fue emitido por el juez Álvaro Meynet en una audiencia celebrada en la mañana de este martes, según difundió el sitio del diario Río Negro.



No obstante, el médico podrá continuar trabajando en el hospital hasta que la condena quede firme y se fije el monto de la misma, en audiencias próximas.



Se especulaba con que la pena podría llegar a ser de dos años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina.



En la lectura de la sentencia, el magistrado recordó las circunstancias que el protocolo marca como no punibles en el caso de los abortos y que Rodríguez Lastra no se encontraba inscripto en el registro de objetores de conciencia.



El caso refiere a una joven de 19 años que había sido víctima de violación y que acudió al Hospital de Cipolletti para practicarse un aborto el 2 de abril de 2017.



La chica ya había intentado lograr el mismo objetivo en Fernández Oro, de donde es oriunda, donde tampoco había podido, ya que los profesionales de ese lugar la derivaron a Cipolletti para realizar la operación.



Según consta en el expediente difundido por LMNeuquen, Rodríguez Lastra pidió un informe psiquiátrico de la joven, condición que no figura en el protocolo de abortos punibles.



La joven consumió pastillas oxaprost para provocarse un aborto y debió ser asistida en el mismo hospital, donde quedó internada por dos meses y medio.



Finalmente, la chica fue sometida a una operación de cesárea para que diera luz al bebé, que fue inmediatamente entregado en adopción a una familia.

La situación provocó un severo cuadro psiquiátrico en la joven, que sufrió de anorexia, entre otras consecuencias.



Tras el fallo, el médico se mostró "decepcionado" y aseguró que sigue "convencido" de sus actos.



"Estoy decepcionado, confiaba en otro resultado. La Justicia tuvo su lectura, el juez decidió y lo manifestó. Sigo convencido de mis actos", expresó.



Durante las audiencias hubo importante participación de los denominados grupos provida, contrarios a la legalización de aborto.



"Yo voy a tener el privilegio de que dentro de 15 años ese niño vea cómo lo defendí y cómo defendí la vida", expresó Rodríguez Lastra.