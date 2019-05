Continúa el paro de choferes de la Línea 60

Choferes de micros de la línea 60 continuaban esta noche con un paro por tiempo indeterminado en protesta por los despidos de dos trabajadores y en reclamo de la reparación de las unidades que posee la empresa

Choferes de micros de la línea 60 paralizan sus servicios por los despidos de dos trabajadores y en reclamo de la reparación de las unidades que transportan a alrededor de 200.000 pasajeros diarios.



Según informó a Télam uno de los delegados de la empresa, Néstor Marcolín, "la medida de fuerza se lleva adelante por el estado de los micros, que no tienen mantenimiento ni se les hacen las reparaciones necesarias".



El gremialista destacó que "se han producido accidentes por falta de frenos en las unidades y se culpa a los choferes, a raíz de lo cual en los últimos 15 días despidieron a dos compañeros".



Asimismo, el delegado de los choferes precisó que "la falta de frenos en las unidades tiene que ver con que no se hicieron las fosas para repararlos en la terminal cabecera de Barracas".



Consultado acerca de si habían sido contactados por el Ministerio de Trabajo por la medida de fuerza, Marcolín sostuvo que "no hasta el momento, pero si nos convocan iremos".



El estado precario de los micros de la Línea 60, que integra la empresa DOTA, además de ser denunciado por los choferes, también fue realizado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera el dirigente Roberto Fernández.