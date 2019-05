Massa junto a científicos e investigadores: “Necesitamos menos rosca y más Conicet”

Sergio Massa recibió hoy a científicos e investigadores del Conicet y de diversas agencias de investigación, quienes están sufriendo un severo recorte de presupuesto, el cual pasó de ser el 0,35% del PBI al 0,25%. Al respecto, el líder del Frente Renovador aseguró: “No podemos permitir que nuestros genios se vayan del país simplemente porque el Estado recorta sin mirar en detalle los gastos”



Durante el encuentro, los investigadores detallaron las dificultades económicas que padecen para hacer su trabajo. En ese marco, y al ser consultado por el escenario electoral, el precandidato a presidente por Alternativa Federal sostuvo: “Entiendo la preocupación y la ansiedad que pueden tener muchos alrededor del tema candidaturas y listas, entonces se pasan el día en reuniones y de rosca en rosca, pero esta es la realidad que nos duele y que nos tiene que llamar la atención”.



“Escuchar a una científica argentina decir que se quiere ir del país, o que los investigadores no pueden hacer su trabajo porque se recorta el presupuesto, forma parte de la lista de temas importante que tenemos que abordar”, indicó.



Y precisó. “Nuestra obligación es defender al sistema de ciencia y tecnología, y defender este capital humano y talento argentino. No podemos permitir que nuestros genios se vayan del país simplemente porque el Estado recorta sin mirar en detalle los gastos”.



En esa línea, enfatizó: “Si hay un tema por el que quiero ser presidente es justamente este. Estoy convencido de que la Argentina necesita asignar parte de su Producto Bruto Interno a la ciencia, la tecnología y la educación pública y no tocarlo. Hoy es mucho más importante que escuchemos a aquellos argentinos que la están pasando mal, que andar de reunión en reunión con dirigentes que están viendo cuál es su lugarcito en una lista. Necesitamos menos rosca y más Conicet”.



Por último indicó: “Nosotros aspiramos a liderar la Argentina y construir un nuevo Gobierno para que no se vayan nuestros científicos e investigadores. Vamos a poner en valor el trabajo argentino y le vamos a vender ese trabajo al mundo”, concluyó Massa.







Participaron del encuentro, la diputada nacional Cecilia Moreau y los investigadores, Daniela Dorfman, becaria postdoctoral de reinserción, Noelia Burgardt, investigadora adjunta de FFYB-UBA, Agustina Yañez, postdoctoral en Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Magali Haber, del Instituto Gino Germani y Universidad de Lanús, Maria Soledad Gori, doctora en Ciencias Biológicas, Pablo Martin Méndez, becario postdoctoral CONICET, Julián Corach, doctor en ingeniería y Daniel Anaya, meteorólogo.