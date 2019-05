20/05/2019 - 20:23 | Actualidad / Evacuaron una escuela en Moreno por explosión en una estufa Herramientas: Compartir: La escuela secundaria 27 en el barrio Esperanza, en la localidad bonaerense de Moreno, fue evacuada hoy durante varias horas a raíz de la explosión en una estufa que no provocó víctimas, informaron fuentes sindicales y del Consejo Escolar.

El hecho ocurrió cerca de las 9 cuando la estufa, a raíz de un desperfecto en el chispero, ocasionó una explosión que obligó a la evacuación del colegio.



"Se trata de una de las estufas nuevas que no fue bien verificada y no prendía bien, al intentar encenderla se acumuló el gas y eso produjo la explosión", confirmó a Télam Pablo Díaz, secretario general de Suteba delegación Moreno.



En tanto, fuentes del Consejo Escolar de ese partido bonaerense aseguraron a Télam que se trató de "un hecho menor", y prefirieron hablar de "fogonazo" y no de "explosión".



"Lo que se hizo fue retirar la estufa en forma preventiva y colocar un tapón para luego reponerla", agregaron las fuentes al finalizar la reunión del Comité de Seguimiento de las obras, conformado por representantes sindicales, docentes, estudiantes y autoridades del la provincia y del Consejo Escolar.



La explosión recordó la tragedia del 2 de agosto del año pasado cuando un escape de gas provocó la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la Escuela 49 de ese distrito del oeste del conurbano.



Los docentes agrupados en Suteba habían alertado hace una semana en un comunicado que "al menos 90 escuelas del distrito estaban sin gas o no habían sido habilitadas, a pesar de que el gobierno provincial se había comprometido a iniciar el año lectivo con las aulas, a las que asisten 125.000 alumnos, en buenas condiciones".



Díaz destacó que "esto nos alerta muchísimo porque las obras van muy lentas, es una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y todo lo que se consiguió fue a fuerza de reclamos de los gremios padres y docentes". (Télam) Volver