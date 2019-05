Se realizó una nueva jornada de limpieza del río en San Isidro

Más de 100 personas se acercaron el sábado por la mañana para participar de la iniciativa que el Municipio lleva adelante con la Fundación Regenerar con el objetivo de limpiar la costa y concientizar sobre la correcta disposición de los residuos.



Más de 100 personas se acercaron el sábado a Pacheco y el río para sumarse a la campaña #SiAlRíoLimpio, una iniciativa que realiza el Municipio junto a la Fundación Regenerar con el objetivo de concientizar sobre los desechos que trae el río y colaborar en el retiro de los mismos.



“Sabemos que con un día de limpieza al mes no vamos a sanar toda la contaminación pero la intención es generar conciencia en los vecinos. Es muy lindo ver a familias que vienen con sus hijos y les enseñan la importancia de reciclar y que la correcta disposición de los residuos va a evitar que el río esté sucio”, comentó el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín.



A su lado, el director de la Fundación Regenerar, Nicolás Baca Castex, subrayó: “Siempre nos sorprendemos con la cantidad de vecinos que se suman a esta campaña. Nuestra idea es multiplicar el mensaje del cuidado ambiental a través de la visibilización de la problemática. Para ello, nos juntamos los terceros sábados de cada mes para llevar adelante esta jornada que esperamos que siga creciendo”.



La Fundación Regenerar es una ONG que se dedica al cuidado del ambiente, mediante gestión de residuos, campañas de concientización, limpieza del espacio público, jornadas verdes, entre otras actividades. En San Isidro, además de la jornada de limpieza en el río, lleva adelante el programa Clase Verde, cuyo objetivo es recorrer escuelas concientizando sobre educación ambiental a los alumnos.



Mientras recorría la costa, Damián Lahorca contó: “Esta es la tercera vez que vengo y me parece muy interesante el mensaje que deja la campaña. Además, no sólo levantamos la basura sino también separamos cualquier tipo de material reciclable para que se pueda reutilizar”.



Sorprendido por la cantidad de voluntarios, Ignacio Madero destacó: “Me parece una iniciativa excelente. Las personas nos contagiamos unos a otros; por eso somos cada vez más voluntarios que ponemos nuestro granito de arena para tener un río limpio”.



Con su bolsa en mano, Mónica Damartino dijo: “Siento que tengo que colaborar en la emisión de este mensaje. Cuando la gente ve que hay alguien que se compromete, se solidariza y toma conciencia, en este caso, de la mala disposición de los residuos. Por eso, seguiré viniendo y espero que muchas más personas se sumen en el futuro”.