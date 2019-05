Vidal se reunió con beneficiarios del programa “Garantizar tu Identidad” en Vicente López

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó una maternidad del partido de Vicente López donde se reunió con beneficiarios del programa “Garantizar tu Identidad”, impulsado por el Gobierno bonaerense.



El encuentro se realizó en la Maternidad Santa Rosa de la localidad de Florida Oeste, con la participación del intendente local, Jorge Macri.



Vidal entregó documentos y partidas de nacimiento y ayudó a una flamante madre a iniciar el trámite para obtener su DNI.



El programa “Garantizar Tu Identidad” facilita las inscripciones por vía administrativa de niños y adolescentes entre 1 y 18 años, y a personas que no hayan sido anotadas y deban hacerlo a través de la vía judicial.



El principal objetivo del gobierno provincial es que todos los niños de la Provincia sean inscriptos y obtengan su DNI, y que los adultos que no hayan contado nunca con su documento puedan ser anotados y lo reciban.



Además de reducir significativamente el plazo de entrega de los documentos (gracias a relevamientos territoriales u operativos como “El Estado en tu Barrio”), esta iniciativa impulsó además la apertura de oficinas del Registro de las Personas en las maternidades públicas de los hospitales nacionales, provinciales y municipales, y también en clínicas privadas.



En el caso que los padres no inscriban a sus hijos en un plazo máximo de 40 días desde el nacimiento, el Estado garantizará la identidad de los recién nacidos, anotándolos de oficio.