“Chiqui” Tapia reconoció que la situación de Tigre “es injusta”

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia calificó de “injusta” la situación de Tigre, que descendió a la B Nacional y está en semifinales de la Copa de la Superliga.



Por ese motivo Tapia apuntaló la decisión de la AFA de quitar los promedios del descenso en las categorías de ascenso, aunque por el momento se mantiene en la Primera División de la Superliga.



“La Superliga tiene su autonomía. Nosotros tomamos la decisión de sacar los promedios y modificar los torneos en el ascenso para desdramatizar el fútbol”, enfatizó Tapia en declaraciones a TyC Sports.



En ese sentido el titular de la entidad que rige el fútbol argentino calificó de “caso testigo” la situación que pasó Tigre, que descendió a la Primera B Nacional pese a hacer una segunda mitad de temporada a gran nivel.



No obstante Tapia señaló que “las reglas también se aceptaron de esa manera”, aunque aclaró que “deportivamente es injusto que no pueda jugar la Sudamericana”.



“Está demostrando que es uno de los mejores equipos en este momento con su juego y su gran técnico”, afirmó Tapia sobre el actual momento del conjunto que dirige Néstor Gorosito.



Es que Tigre logró -en la Superliga- clasificarse a la Copa Sudamericana, pero por el reglamento de la propia entidad que coordina la competencia, no puede tomar parte del torneo continental.



Sin embargo, de ganar la Copa de la Superliga, Tigre podrá jugar la Copa Libertadores 2020 -cupo que da el certamen- pese a que deberá disputar el certamen de ascenso.



De ser así, Tigre será protagonista de algo histórico, dado que no pudo protagonizar la Copa Sudamericana 2019, pero si la Copa Libertadores 2020.



“Será cuestión de seguir trabajando para modificar esto y que no asumas con un plantel armado y te toque descender. Eso es injusto, la verdad que te causa dolor. Estoy convencido de que en algún momento eso se va a cambiar en la Superliga”, sentenció.