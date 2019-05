19/05/2019 - 16:48 | Política / Para Katopodis, un acercamiento con Massa garantiza que Macri no triunfe en las próximas elecciones Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, consideró hoy que el fundador del Frente Renovador, Sergio Massa, "tiene que ser el garante para que Mauricio Macri no gane las elecciones", y afirmó que la precandidatura de Alberto Fernández es "un paso muy importante" para que el peronismo vuelva al gobierno.

"Venimos conversando con Sergio (Massa) sobre la provincia de Buenos Aires. Creemos que él tiene que ser el garante para que Macri no gane las elecciones. La responsabilidad que tenemos los dirigentes es que cualquier diferencia es menor cuando vemos lo que está pasando en el país", señalo el jefe comunal.



En declaraciones a la radio Futurock, Katopodis aseguró que en Provincia de Buenos Aires ya "hay un acuerdo entre los intendentes del peronismo y del Frente Renovador en enfrentar las políticas de Macri".



Katopodis evaluó que con la designación de Alberto Fernández, el peronismo recuperó la iniciativa política, y afirmó que la decisión de la ex presidenta Cristina Kirchner de nominar a su ex jefe de gabinete "fue una sorpresa muy grande para todos".



"Fue una sorpresa muy grande para todos y fue un paso importante que nos permite recuperar la iniciativa y asegurar el retorno del peronismo al gobierno", apuntó. Volver