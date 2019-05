El Museo de Arte Tigre inauguró la muestra itinerante “Evita es hoy. Nuevas luchas, la misma inspiración”

El intendente Julio Zamora y la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez presentaron la colección organizada por el Museo Evita, que relata la vida y obra de la histórica dirigente. Se podrá visitar de miércoles a domingos y feriados, hasta el 10 de junio inclusive.



En el marco del centenario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, el Museo de Arte Tigre (MAT) inauguró la muestra itinerante “Evita es hoy. Nuevas luchas, la misma inspiración”. El intendente Julio Zamora acompañó la apertura oficial junto a la Diputada Nacional Cristina Álvarez Rodríguez.



“Estamos orgullosos que el Museo Evita haya elegido al MAT para exponer objetos, imágenes y testimonios de la mujer que transformó la vida de los argentinos, con su mensaje y compromiso. Lamentablemente tuvo una corta vida de 33 años, pero dejó una huella imborrable en cada ciudadano, independientemente de sus ideales políticos. Además, tuvo un importante rol para lograr la obligatoriedad del voto femenino y consolidar la participación de las mujeres en la función pública”, señaló Zamora.



La exposición organizada por el Museo Evita reúne objetos personales de la dirigente, que brindan testimonio de su acción social, política y fragmentos de sus discursos; con una acotada selección que apunta a poner de relieve los ejes principales de su pensamiento.



“Es un placer estar junto al intendente y la comunidad en este maravilloso museo celebrando los valores de Evita; su lucha por la igualdad, la solidaridad y el trabajo para que Argentina sea el país inmenso que nos merecemos. La familia de Eva somos todos los que la amamos y no sólo los que llevamos su sangre. Ella puso todo su amor en la política y eso es lo que más me conmueve”, expresó la Diputada Nacional, presidenta Ad Honorem del Museo Evita y nieta de Eva Duarte de Perón, Carolina Álvarez Rodríguez.



Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1919, en la localidad de Los Toldos. En 1944 conoció a Juan Domingo Perón, en un acto realizado en el estadio Luna Park. Profundizó un accionar por los más humildes, creó la Fundación de asistencia social “Eva Perón” y encabezó los reclamos por el sufragio femenino; un derecho que se conquistó poco después. El 4 de junio de 1952, acompañó a Perón en los actos de asunción de su nuevo mandato como Presidente, la que fue su última aparición en público. Tras una delicada enfermedad y con solo 33 años, el 26 de julio de 1952 murió en Buenos Aires.



La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, aseguró que “Evita transcendió la esfera de lo político y las cuestiones partidarias. La idea es que los vecinos de Tigre y turistas puedan apreciar su historia y conocer su perfil social”, mientras que la concejala Gisela Zamora, dijo: “Fue y es la figura femenina más importante de la política Argentina. Ella brindó su alma y corazón al servicio del pueblo, y son esos valores los que debemos recoger para llegar a ser la nación que deseamos”.



En tanto, la directora general del MAT, Graciela Arbolave, destacó los valores significativos de la flamante muestra y añadió: “Este es un marco único para exhibir parte de la historia tanto desde el aspecto museológico, como desde lo simbólico. Quienes vengan a visitarla van a encontrar indumentaria habitual, trajes, objetos de vitrina y un interesante video ilustrativo”.



El tradicional corte de cinta contó con la presencia de la vecina de Troncos del Talar, Marta Castillo, quien les transmitió a las autoridades del Municipio de Tigre y del Museo Evita la importancia de acercar la muestra al MAT. “Quiero agradecer al intendente Zamora que hizo posible este momento maravilloso. En los 100 años del nacimiento de la compañera Eva Perón era fundamental traer la obra aquí”, comentó Castillo.



“Es una alegría muy grande tener en Tigre esta muestra, con la figura de una mujer que hizo grandes cosas en nuestro país. Hoy, en tiempos de tanta injusticia, debemos trabajar por aquellos que no la están pasando bien”, sostuvo la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López. A su turno, la concejala Florencia Mosqueda, indicó: “Es emocionante vivir este acontecimiento en nuestra ciudad. Creo que Perón no hubiera podido haber plasmado su gestión y cambio cultural sin la llama de Evita”.



El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Eva Perón” fue creado en 1998 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Allí, se promueven exploraciones sobre la participación de las mujeres en la vida política, social y cultural del territorio argentino. Además, posee un centro de archivos que brinda asesoramiento a investigadores, docentes y alumnos.



La muestra “Evita es hoy. Nuevas luchas, la misma inspiración” se podrá visitar hasta el 10 de junio inclusive, de miércoles a viernes, de 9 a 19 hs y sábados, domingos y feriados de 12 a 19 hs. La entrada al museo es gratuita para los vecinos de Tigre. Para mayor información: 4512 4528 o por email: infomuseo@tigre.gov.ar.



