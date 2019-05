Tigre eliminó a Racing de la copa de la Superliga

Racing Club derrotó a Tigre por 2 a 1 pero igualmente logró pasar a la semifinal ya que el "Matador" había vencido 2 a o en Victoria, al cabo de un encuentro disputado esta noche en el estadio "Presidente Perón", en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa de la Superliga. Su próximo oponente será Atlético Tucumán que pese a perder 4 a 1 eliminó River Plate.



Lucas Orban, a los 20 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para la "Academia", en tanto que Lisandro López, a los 37 del mismo período, aumentó las cifras para el local.



Ya en el complemento, Matías Pérez Acuña, a los 44 minutos, descontó para la visita y a la vez de dio la clasificación a la siguiente fase al conjunto del norte del Gran Buenos Aires.



Tras un buen primer tiempo, la formación "blanquiceleste" bajó su rendimiento ante un elenco tigrense que supo convertir en una de las pocas situaciones que generó ante Gabriel Arias en los noventa minutos.



La inesperada derrota del conjunto de Eduardo Coudet en el cotejo de ida obligó al anfitrión a redoblar esfuerzos en pos de un triunfo absolutamente imprescindible desde lo numérico.



A sabiendas que un eventual tanto del "Matador" le añadiría un serio problema a su preocupante coyuntura, Racing atacó masivamente pero sin desprotegerse en defensa contando con el sobrio Sigali para disipar los tibios ataques visitantes.

Producto de un pertinaz dominio llegó la primera conquista de Racing luego de un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Guillermo Fernández que Orban libre de marcas cabeceó al gol.



El anfitrión intensificó su búsqueda para al menos nivelar la serie y halló un justo premio tras un remate de Solari que tapó Marinelli y cuyo rebote aprovechó el oportuno Lisandro López para emparejar circunstancialmente el tanteador global.



A todo esto Tigre no logró hacer pie en toda la primera mitad ya que extrañó en demasía a varios de sus jugadores titulares y sintió el discreto partido de Montillo, afectado por una lesión que lo hizo salir prematuramente del campo de juego.



El complemento mostró a un Racing con una marcha menos al despojarse del vértigo inicial que lo llevó por momentos a arrollar a su adversario durante el primer período.



Una visita mejor acomodada ya discutió mano a mano el trámite y de a poco comenzó a parecerse al equipo confiable de las últimas fechas.



Un Racing algo fatigado por el excesivo desgaste realizado para llegar a los goles que le dieron cierta tranquilidad pretendió evitar la serie de penales pero no tuvo intensidad ni claridad para llegarle a Marinelli como en el primer tiempo.



Cuando la serie de penales parecía inexorable debido a la gran cantidad de lesiones en sendas formaciones y a cierto tácito pacto de no agresión en los últimos minutos, Tigre consiguió una conquista tan inesperada como excelsa en su concepción.



Un sublime pase en profundidad de izquierda a derecha que partió del pie diestro de "Cachete" Morales encontró a Pérez Acuña por derecha, quien tras pararla con el pecho sin cometerle infracción al juvenil Muscio, definió al primer palo de un Arias que se vio sorprendido por la violencia que llevaba el disparo.



En definitiva, un justo premio para el equipo que por ligero margen resultó el mejor de los dos al cabo de los ciento ochenta minutos de juego.



Síntesis del partido:

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Alexis Soto; Nery Domínguez, Augusto Solari, Matías Zaracho, Guillermo Fernández; Lisandro López y Darío Cvitanich.

DT: Eduardo Coudet.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi; Agustín Cardozo, Nicolás Colazo, Lucas Janson, Walter Montillo, Diego Morales; Federico González. DT: Néstor Gorosito.

.

Goles en el primer tiempo: 20m. Orban (R), 37m. L. López (R).

.

Gol en el segundo tiempo: 44m. Pérez Acuña (T).

.

Cambios en el primer tiempo: 16m. Andrés Ríos por Zaracho (R), 42m. Ezequiel Rodríguez por Moiraghi (T).

.

Cambios en el segundo tiempo: al reinicio Juan Cavallaro por Montillo (T), 5m. Marcelo Díaz por L. López (R), 32m. Nicolás Muscio por N. Domínguez (R), 34m. Alexis Niz por Alcoba (T).



Estadio: Racing.



Árbitro: Mauro Vigliano