La CGT convocó a un paro nacional por 24 horas el miércoles 29 de mayo

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó esta tarde a un paro nacional por 24 horas para el próximo miércoles 29 de mayo, en rechazo a las políticas del Gobierno del presidente Mauricio Macri y "la aceleración de la decadencia de la economía" de los trabajadores.



"La decisión es por solidaridad con lo que está sucediendo en el país. Para nosotros está primero la Patria, en este momento no hay sector que no esté afectado. (La medida) no tiene nada que ver con la división en el movimiento obrero, ni con lo político, tiene que ver con lo que nos pasa a todos los argentinos", afirmó Carlos Acuña en conferencia de prensa en la sede de la calle Azopardo.



La CGT anunció la medida de fuerza luego de una reunión del Consejo Directivo de la central, en la que se tomó la decisión de lanzar en paro de forma unánime.



"Después de un análisis pormenorizado, en forma unánime, el Consejo Directivo convoca a una medida de acción directa, que se trasladará en un paro de 24 hora con fecha del 29 de este mes", señaló Héctor Daer.