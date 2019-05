Preocupación en General Rodríguez por adolescentes que convocan a pelearse en las plazas a través de redes sociales

Padres de alumnos y docentes de distintas escuelas del partido bonaerense de General Rodríguez encendieron la alarma debido a que adolescentes de entre 17 y 18 años pactan peleas en las plazas de la zona, donde se enfrentan muchas veces valiéndose de armas, manoplas y navajas.

Al modo del "Club de la Pelea", el filme estadounidense que hizo ruido en los 90 con el protagonismo de Edward Norton y Brad Pitt, los jóvenes se enfrascan en duelos individuales y peleas generalizadas a la salida del colegio.



La grave situación se viralizó en las redes sociales a través de videos, imágenes que causaron mucha preocupación a padres y docentes de los colegios.



En uno de las filmaciones que se conocieron se puede ver como el duelo individual entre dos chicos, termina con el de menor tamaño lastimado y toma la posta un compañero, que desafía a la pelea, hasta que la reyerta se convierte en generalizada.



Hugo, un docente de la Escuela Técnica 1 Javier Tapie, dijo que los jóvenes "se llaman a duelo y hay preocupación por parte de los padres. Comienza en redes sociales y chicos de otros colegios se meten y toman partido por alguna de las instituciones".



"Son cosas de chicos, se insultan porque alguien pudo haber mirado a la novia de otro. No hay un motivo en especial. Pero nunca ingresaron a la institución", dijo el profesor, mientras aseguró que los contendientes no son tampoco del colegio en el que trabaja, porque no los conoce.



Según trascendió, un joven de 18 años quedó detenido por los incidentes ocurridos en los últimos días.



Ante la preocupación de padres que se acercaron a la escuela a causa de la grave situación, según Hugo, los docentes intentan charlar con los adolescentes y educarlos para que sepan que "con la fuerza no se llega a ningún lado".



"Hubo una jornada el viernes pasado para pedir que no se juntaran con los que buscan problemas. Están identificados y el que provocó la situación está detenido. Es un chico de 18 años.



Mis alumnos están tranquilos porque, por lo que hablé con ellos, no están en eso y buscan irse de la escuela directamente a su casa", contó el docente.