Inauguraron el viaducto Mitre: acorta el viaje y permite mejor frecuencia de trenes

Alrededor de 100.000 pasajeros diarios de la línea Mitre-Tigre, 450.000 vecinos y 30.000 usuarios de colectivos diarios que atraviesan los pasos a nivel serán beneficiados con el nuevo Viaducto Mitre, una obra que según el gobierno porteño, mejorará la frecuencia en los trenes, reducirá el tiempo de viaje y generará más seguridad en la zona y a los automovilistas.



La obra, que eleva las vías del tren a más de 10 metros y en la que los vecinos colaboraron en el diseño a través de reuniones participativas con técnicos y funcionarios, traerá a los residentes del norte de Buenos Aires, en los barrios de Nuñez, Belgrano y Palermo, mayor seguridad vial, integración barrial, mejoras ambientales y más espacio público, de acuerdo con lo que anunció el gobierno porteño.



Desde la renovada estación elevada Belgrano C, totalmente techada, con un diseño de acero y hormigón y un andén de 220 metros de largo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que su objetivo es lograr una "Buenos Aires sin barreras", al participar del acto de inauguración del viaducto, junto al presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.



El Presidente, al hablarle a los presentes, recordó que esta obra se inició en 2013 y festejó el hecho de que "le va a cambiar el día a cientos de miles de personas; este viaducto es realmente tiempo ganado a la vida, ganado para crear futuro". Y afirmó: "Éste es el rumbo, por más dudas que haya, es por acá".



En tanto, cientos de vecinos de la zona pasaban por la flamante estación elevada para sacarle fotos, o preguntar cuándo se iba a normalizar el servicio ferroviario, hecho que sucedió en el transcurso de la tarde.



A partir de hoy, los trenes comienzan a circular por esta vías de Retiro a Tigre y de Tigre a Retiro de forma normal, sin detenerse en la estación Lisandro de la Torre, que sigue en construcción y estará elevada a 9,5 metros de altura.



El gobierno porteño detalló que el Viaducto permitirá un "menor tiempo de viaje", ya que los usuarios de colectivos y los automovilistas que cruzan los pasos a nivel de la zona se ahorrarán hasta 20 minutos que esperaban con la barrera baja.

También se enfocará en la "mayor seguridad vial", al crearse cruces más seguros para automovilistas y peatones, evitando accidentes relacionados con la barrera ferroviaria.



Habrá "más y mejor frecuencia en el Ferrocarril Mitre", dado que la eliminación de las barreras favorecerá la frecuencia del tren, que no tendrá que reducir la velocidad al llegar a un cruce.



Permitirá "integración barrial", ya que con la eliminación de los pasos a nivel y la apertura de nuevas calles, beneficiará la interconexión de los barrios de Palermo, Belgrano y Nuñez.



Otros puntos a destacar son las "mejoras ambientales", porque al eliminar los tiempos de espera cuando la barrera está baja los vehículos emitirán menos gases, y también habilitará "más espacio público", dado que los vecinos disfrutarán de más de 74.000 metros cuadrados de superficie de esparcimiento bajo el viaducto.



"Esta inauguración representa para mí un gran paso", describió a Télam María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey quien murió en la tragedia de Once.



La mujer, que estuvo presente durante la inauguración del Viaducto, destacó que "justicia es un viaje seguro", y agregó esa obra es parte "de los logros de la lucha que llevan adelante" junto a otros familiares de la tragedia de Once.



La acompañaban Héctor Zanotti, papá de Pablo y Elisa Ojeda, tía de Carlos Garbuio.



"Me emociona saber que se están concretando obras que fueron anunciadas, en los plazos anunciados y que fundamentalmente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los usuarios y la calidad del viaje", describió Rey.



Agregó que "la seguridad del viaje no sólo será para los usuarios de los trenes sino también para los vecinos aledaños a la zona" y que las "ventajas exceden a los pasajeros".



El Viaducto es una obra que "beneficia a 650.000 personas entre vecinos, automovilistas y usuarios de transporte público en la Ciudad", destacó el gobierno porteño.



El tren recorre en altura 3.9 kilómetros entre las avenidas Congreso y Dorrego, eliminando ocho barreras y abriendo cuatro nueva calles.