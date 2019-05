En audiencia pública los vecinos de Tigre rechazaron el aumento de tarifas en el transporte fluvial

Criticaron la calidad del servicio y remarcaron que la economía regional se verá seriamente afectada. El gobierno provincial pretende un aumento del 38% para los residentes isleños y un 118% para los visitantes. Respaldo del municipio al reclamo vecinal.



Luego de varios reclamos por parte de los vecinos que utilizan este servicio, a quienes el estado municipal ha apoyado y acompañado desde el inicio del conflicto, se llevó a cabo la audiencia con el objetivo de frenar el aumento pretendido por el gobierno provincial. Los isleños presentes recalcaron que el impacto sobre la tarifa afecta directamente a la economía de las islas, que se sustenta de brindar servicios a los no residentes.



"Llevamos el mensaje del intendente Julio Zamora, de total respaldo a los vecinos isleños en su posición de que el aumento que pretende hacer el gobierno provincial es desmedido. Hemos pedido que se convoque a la Comisión de Transporte de Seguimiento del Delta para que participen todos los sectores en un nuevo estudio", señaló el concejal Rodrigo Molinos, mientras que la concejala Gladys Pollán explicó que la audiencia no es vinculante y afirmó: "Este tarifazo no sólo ataca a los isleños sino que también afecta seriamente a la actividad primaria de Islas que es el turismo".



El nuevo cuadro tarifario establece un aumento del 38% para los isleños y un 118% para los visitantes.



En este sentido, el director del Consejo Asesor Permanente Isleño, Luis Cancelo, fue contundente en sus declaraciones: “El gobierno provincial justifica este aumento con un informe que tiene severos errores de comprensión de las islas y con falta de información. Es un análisis puramente técnico, que habla de cuestiones económicas pero que no tiene en cuenta la opinión de los vecinos, desconociendo que existe una economía regional”. Siguiendo en la misma línea, agregó: “No vamos a permitir este atropello, no nos vamos a ir de las islas. Vamos a cortar el río las veces que sea necesario para reclamar nuestros derechos como isleños”.



Más allá de estas justificaciones técnicas, los vecinos criticaron la calidad del servicio y remarcaron que la economía regional se verá seriamente afectada. Al respecto, Rubén Cejenovich, vecino isleño, explicó: “El transporte es la matriz del desarrollo de las economías regionales y acá se pretende instalar un tarifazo en medio de una recesión, eso se traduce a que directamente nos dejan sin Delta. Nosotros necesitamos que el gobierno provincial, que gasta 2.700 millones de pesos por mes en transporte automotor de AMBA, se digne a gastar una vez 150 millones en el Delta y empiece a reconstruir las flotas y los recorridos”.



Asistieron a la audiencia el secretario de Gobierno de Tigre, Mario Zamora; la concejala Florencia Mosqueda; trabajadores y vecinos de Islas.