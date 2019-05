La UCR define el futuro de su alianza con Macri el 27 de mayo en la convención nacional

La Unión Cívica Radical confirmó hoy que la Convención Nacional, el órgano partidario que define las alianzas, se reunirá el próximo 27 de mayo para determinar la estrategia electoral de este año y el futuro de la relación con el presidente Mauricio Macri.

El encuentro tendrá lugar en el complejo Parque Norte y se espera una larga jornada de debate, donde se enfrentarán las distintas vertientes de pensamiento dentro de la UCR.



Por un lado, está el grupo de dirigentes que quieren continuar en Cambiemos con modificaciones y, por otro, los que directamente esperan romper el frente oficialista y alejarse del presidente Mauricio Macri.



La fecha de la Convención se confirmó durante un breve encuentro en la sede del Comité Nacional que encabezó el presidente del partido, Alfredo Cornejo, quien se encuentra enrolado en el primer grupo, que busca seguir en Cambiemos pero impulsa la incorporación de nuevos actores, como los dirigentes del PJ de Alternativa Federal y Roberto Lavagna.



En el segundo grupo, están quienes quieren armar un nuevo frente junto a Lavagna y otros partidos, dejando de lado a Macri y al frente Cambiemos, que también integra la Coalición Cívica de Elisa Carrió.



Allí se encuentran el vicepresidente de la UCR, Federico Storani, el presidente de la Convención Nacional, Jorge Sappia, el ex diputado Ricardo Alfonsín, y el dirigente Juan Manuel Casella, entre otros.



Durante el encuentro de este jueves, cuando se consensuó la fecha, estuvieron presentes los dirigentes José Cano (secretario general), Storani (vice segundo), Alejandra Lorden (tesorera), José Corral (secretario), Rafael Pascual (secretario), Agustín Campero (vicepresidente de la Convención), Matías Cipcic (secretario), Juan Pablo Cebrelli (secretario general de la Franja Morada), Luciana Rached (presidenta de la Juventud Radical Nacional) y Esteban Arriada (Organización de Trabajadores Radicales).



Tras el encuentro, Cornejo y otros referentes de la UCR se trasladaron al hospital Ramos Mejía para interiorizarse sobre el estado de salud del diputado nacional Héctor Olivares, baleado en las inmediaciones del Congreso.



La Convención Nacional tiene 327 integrantes, aunque no todos estarán en Parque Norte el próximo 27 de mayo para votar entre las dos opciones.



Según supo NA, serán unos 290 los convencionales que podrán participar de la decisión, ya que los distritos intervenidos por la conducción nacional, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe, no podrán votar.