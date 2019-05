Junto a una multitud de vecinos, el Peronismo de San Fernando conmemoró los 100 años del nacimiento de la abanderada de los humildes.



El acto central se llevó a cabo en el busto de María Eva Duarte de Perón situado en la intersección de la Ruta 202 y Las Tropas y fue encabezado por el dirigente Fernando Coronel.



La bienvenida a todos los presentes y palabras alusivas fue responsabilidad de la Concejal local Josefina Passo quien convocó a compañeras militantes del espacio para colocar una ofrenda floral en el busto de Eva.



Luego de ello los jóvenes de Unidos por San Fernando realizaron la suelta de 100 globos por el cumpleaños de Evita.



A continuación se hizo entrega de un cuadro alusivo a históricos e históricas militantes del distrito, entre los que se encontraba el ex Intendente Osvaldo Amieiro y el ex Senador Provincial Juan Estanciero, quienes hicieron uso de la palabra y totalmente emocionados agradecieron a Fernando Coronel y a los integrantes de su agrupación la distinción y la organización del acto conmemorativo.



Asociaciones Gremiales, integrantes de la CGT, Movimientos Sociales, Unidades Básicas y Agrupaciones del distrito dijeron presente en una cantidad de asistentes, que hace mucho no se veía y que llamó la atención de los vecinos y ocasionales transeúntes



Para finalizar hizo uso de la palabra Fernando Coronel quien destaco "lo importante que es Evita en su formación como ser humano y militante del Peronismo, llamó a los Peronistas a no perder la identidad y mantener vivo el legado de Perón y Eva y convocó a la unidad del campo nacional y popular para enfrentar a Macri, Andreotti y las políticas de ajuste que ambos llevan adelante".