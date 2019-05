Ya se palpita el Gran Premio 25 de Mayo en el Hipódromo de San Isidro

El Gran Premio 25 de Mayo ya se palpita en el hipódromo de San Isidro, escenario ideal para una fiesta hípica sobre 2.400 metros de césped para caballos de 3 años y más edad, con una bolsa de premios de 2.400.000 pesos.



Los posibles anotados son Alampur, Dáncing Again, Dandy del Barrio, Emiterio, Fiskardo, Green Lemon, Habanero, Hole In One, In Your Honor, Japonés Rye, Little Vicky, Mucha Chance, Preciado, Icon, Puré Nelson, Simbora, Slew Of Logitics, Solo un Momento, Teodisio Joy, Timeless Call, Tradizzione Day y Willander.



Las ratificaciones y compromisos de monta se harán el próximo lunes 20 hasta las 12 en la Tribuna Oficial del hipódromo de San Isidro. El Sorteo de partidores está previsto para el martes 21 de mayo a las 13, en el sector de socios de la Tribuna Oficial.



En la reunión del 25 de Mayo también se correrá el Gran Premio de Potrancas - Grupo 1 - para nacidas desde el 1 de julio de 2016 sobre la distancia de los 1.600 metros con una bolsa de premios de 1.200.000 pesos.



Y también se llevará a cabo el Gran Premio Gran Criterium - Grupo 1 - para potrillos de 3 años sobre 1.600 metros, con 1.200.000 pesos como premios a repartir entre los primeros cinco mejores. (Télam)