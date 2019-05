08/05/2019 - 17:32 | Información General / Avanza en el senado un proyecto para regular la transición presidencial y la entrega de los atributos Herramientas: Compartir: El Senado avanzó hoy con la firma del dictamen para un proyecto que regula el período de transición presidencial y el traspaso de los atributos de mando, que establece hora y lugar para la ceremonia a fin de evitar un entuerto como el que tuvo lugar en 2015, entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el presidente Mauricio Macri. La Comisión de Asuntos Constitucionales le dio dictamen a una iniciativa que establece que el período del Presidente y el vice salientes culmina a las 12:00 del 10 de diciembre los sucesores “tomarán posesión del cargo y prestarán juramento ante el Congreso reunido en Asamblea” en ese mismo horario.



El proyecto, consensuado entre Cambiemos y el Bloque Justicialista, señala además que luego de la jura, el Presidente saliente le hará entrega de los atributos de mando al Presidente entrante en un acto en la Casa de Gobierno, “salvo que ambos de común acuerdo, convengan que se realice en el Congreso de la Nación”.



De esta manera se busca evitar que se repita lo que ocurrió en 2015 cuando, ante la negativa de la ex mandataria de entregarle la banda y el bastón al presidente Mauricio Macri, se abrió una discusión respecto del momento en el que finaliza el mandato y el lugar del traspaso de los atributos.



Ello obligó a una decisión judicial que determinó que, hasta la jura de Macri, quedara a cargo del Ejecutivo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.



“Si hubiera madurez política no tendríamos que reglamentar cosas tan básicas como esta”, expresó el presidente de la comisión, Dalmacio Mera (Justicialista-Catamarca), en referencia a aquel episodio.



También el chubutense Mario Pais, del mismo bloque, recordó aquel incidente al justificar la elaboración de este proyecto de ley y lo mismo hizo, aunque con tono más duro, el oficialista Esteban Bullrich, quien dijo haber “sufrido la transición” entre la gestión de Cristina Kirchner y la de Macri.



El proyecto también establece que el jefe de Gabinete será el máximo responsable del período de transición y tendrá la tarea de “convocar a los representantes del gobierno saliente y del gobierno electo a las reuniones que ambas partes crean necesarias para facilitar” el cambio de gobierno.



Además, deberá entregar al Presidente electo “la memoria detallada del estado de la Nación y el informe de gestión” en un plazo de cinco días desde la proclamación de la fórmula presidencial ganadora por parte de la Asamblea Legislativa.



Ese plazo fue uno de los puntos más discutidos en la comisión debido a que el radical chaqueño Ángel Rozas consideró que “cinco días para pasar un informe completo” era poco tiempo y que podía llevar a que no se cumpliera la ley.



El resto de los senadores de la comisión, incluidos sus compañeros de bloque Bullrich y Pamela Verasay, remarcaron que era un plazo razonable.



La senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, señaló que el informe debería estar elaborado o al menos avanzado desde antes, dado que “se supone que quien está terminando un mandato elabore el informe con un tiempo razonable”.



En sentido similar, Pais subrayó que “el jefe de Gabinete tiene un rol establecido en la Constitución Nacional, entre ellos llevar un informe” de la gestión.



Además, el mismo proyecto establece en el último artículo que el incumplimiento de la norma será considerado "incumplimiento de los deberes de funcionario público, con independencia de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder".