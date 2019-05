Cinematográfica fuga de presos en la autopista Rosario-Santa Fe

Un colectivo del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe habría sido emboscado hoy por dos vehículos en la autopista Rosario-Santa Fe y se fugaron nueve presos que eran trasladados a la cárcel de Coronda, aunque cinco fueron recapturados poco después.



El vehículo del Servicio Penitenciario que llevaba 14 detenidos desde la Unidad III de Rosario hacia la cárcel de Coronda fue abordado por dos autos este miércoles al mediodía a la altura de la localidad de Granadero Baigorria.



Una de las primeras versiones difundidas por el portal Rosario 3 consignaba que el móvil penitenciario fue atacado a balazos desde dos autos y eso permitió el escape de los nueves presos.



Sin embargo, otras versiones señalaron al mismo portal que no existieron los tiros contra el vehículo que trasladaba a los presos sino que se produjo un choque entre el colectivo con un Fiat 147 y una VW Surán.



El fiscal que investiga el hecho, Marcelo Maximino, dijo en declaraciones a la prensa local que “la emboscada no es la principal hipótesis más allá que en el primer momento todo apuntaba a que dos vehículos, un Fiat 147 y una Volkswagen Surán, habían interceptado al minibus y cuatro personas habían bajado armadas para lograr la liberación de los detenidos”.



Además, el fiscal dijo que se investiga también, si desde el interior del móvil penitenciario, los mismos presos controlaron a los efectivos y lograron la fuga, sin intervención de terceros.

Tras el ataque contra el móvil penitenciario, se escaparon nueve reclusos, mientras dos agentes resultaron heridos.



Cinco de los presos que se fugaron fueron recapturados de inmediato, mientras que el resto continuaba siendo intensamente buscado en un operativo policial montado en los alrededores del kilómetro 1,5 de la autopista Rosario-Santa Fe.



Según informaron desde el Ministerio del Seguridad provincial, los fugados se llevaron cinco armas reglamentarias.



Los primeros cinco presos recapturados fueron Carlos Andrés D Angelo, de 33 años, que tiene una condena confirmada como parte de la banda que mató a un comerciante de Granadero Baigorria; Nahuel Arce, de 26, condenado a ocho años de prisión por homicidio simple; Leandro Ubaldo Cabalié, de 33, detenido por homicidio; y de los otros dos aún no se había informado la identidad.



En tanto, en la lista de los reclusos están: Alberto Augusto Quiroz, de 42, quien cumple una condena a 13 años y 4 meses de prisión por un crimen de 2015; Mariano Ezequiel Cardozo, condenado a 14 años de prisión por un crimen de 2008; Hugo Alberto Peralta, de 37, que está preso desde octubre de 2018 por amenazas calificadas y robo calificado por uso de arma.



También están Diego Alberto Sosa, de 25 años, que ingresó a la cárcel en julio de 2012 por robo calificado y en diciembre de este año lo iban a liberar; Alejandro Candia, de 23, que ingresó a la cárcel en septiembre de 2013, y tiene que cumplir una pena de 10 años y cuatro meses por robo calificado por el uso de arma impropia, robo simple y evasión; y Alfredo Patricio Rojas, de 34, condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado por uso de arma, amenazas coactivas y dos casos de lesiones.