Boca busca asegurar la clasificación ante Atlético Paranaense

Boca recibirá mañana a Atlético Paranaense en un partido válido por la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América en el cual buscará una victoria para asegurarse la clasificación a los octavos de final y terminar en el primer puesto de la tabla.



El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Alberto J. Armando, será controlado por el árbitro Carlos Orbe (Ecuador) e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports y por Facebook Watch.



Boca está en el segundo lugar de la tabla con 8 unidades, a un punto de Atlético Paranaense y el objetivo de culminar en la primera posición es para definir de local la llave correspondiente a octavos.

.

Sin Reynoso, Alfaro tiene dos nombres para reemplazarlo.

.

Boca viene de dejar en el camino a Godoy Cruz de Mendoza por la Copa de la Superliga y el técnico Gustavo Alfaro no podrá contar con el mediocampista Emanuel Reynoso, quien sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



Los candidatos para reemplazar al ex Talleres de Córdoba son en principio Carlos Tevez y Agustín Almendra, aunque no se descarta que el entrenador decida poner a otro futbolista en su lugar.



En tanto, tomando como referencia a los que jugaron ante Godoy Cruz, en la defensa habrá tres variantes: Julio Buffarini por Marcelo Weigandt, Lisandro López por Junior Alonso y Emmanuel Mas por Frank Fabra.



Además los mediocampistas Iván Marcone, Nahitan Nández y Sebastián Villa y los delanteros Mauro Zárate y Darío Benedetto serán de la partida.



Por su parte, Atlético Paranaense intentará conseguir al menos un empate para clasificarse como primero y para buscarlo el técnico Tiago Nunes colocará un equipo similar al que viene jugando los últimos partidos.



En el mismo se destaca la presencia del delantero argentino Marco Ruben, quien convirtió los tres goles del conjunto brasileño frente a Boca en el encuentro disputado en Brasil.

.

Probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Boca - Atlético Paranaense .



Estadio: Alberto J. Armando (Boca).



Árbitro: Carlos Orbe (Ecuador) .



Hora de inicio: 21.30 - TV: Fox Sports y Facebook Watch .



Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Iván Marcone, Nahitán Nández, Agustín Almendra o Carlos Tevez; Sebastián Villa, Mauro Zárate y Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.



Atlético Paranaense: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Leo Pereira, Renán Lodi; Luis González, Guilherme Camacho, Bruno Guimaraes, Nikao o Marcelo Cirino); Rony y Marco Ruben. DT: Tiago Nunes.