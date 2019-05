07/05/2019 - 20:42 | Policiales / San Isidro San Isidro: recomendaciones ante una nueva modalidad de robo “pincha alarmas” Herramientas: Compartir: ver más imágenes A través de un dispositivo, se inhibe la señal de la alarma del auto y hace que no se cierre. El Municipio recomienda verificar siempre que las puertas de los vehículos estén bien cerradas. El Municipio de San Isidro brinda recomendaciones ante una nueva modalidad de robos, que consiste en inhabilitar la señal de la alarma del auto a través de un dispositivo electrónico. De esta manera, las puertas quedan abiertas y los delincuentes pueden llevarse las pertenencias que hayan quedado dentro del auto o directamente el vehículo.



“Los delincuentes usan señales inhibidoras que bloquen la señal electrónica de la alarma en el mismo momento en el que el dueño del auto la acciona. Entonces cuando uno se va, supone que su auto quedó cerrado y esto no es así. Este tipo de robos suele darse en lugares donde hay muchos autos y gente, como en los estacionamientos de los shoppings o en el ingreso o salidas de los colegios”, explicó el secretario de Prevención Ciudadana, Federico Suñer.



Y agregó: “Aunque sea molesto hay que apretar el control remoto de la alarma y luego accionar manualmente la manija para corroborar que las puertas estén bien cerradas. Este dispositivo inhibidor de señal es de venta libre. Funcionan en un radio de 60 metros aproximadamente”.



Muchas veces los delincuentes, que usan esta modalidad, pasan desapercibidos ya que se encuentran esperando dentro de algún otro auto o caminando en la vía pública.



CÓMO ESTAR PREVENIDOS



- Chequear siempre que el auto haya quedado cerrado.

- Prestar atención al momento de activar el control.

- Intentar abrir la puerta una vez que esté cerrada.

- No dejar en el auto objetos de valor, documentos ni llaves.



Ante cualquier duda y sospechas llamar al 4512-3333.