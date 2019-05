Más de 20.000 personas ya se vacunaron gratis contra la gripe en San Isidro

El Municipio continúa la campaña de vacunación en los hospitales, centros de atención primaria y puestos móviles en distintos puntos céntricos del distrito.



Desde que el Municipio de San Isidro comenzó la campaña de vacunación antigripal, ya son más de 20.000 personas las que se vacunaron gratuitamente en los hospitales públicos, centros de atención primaria (CAPS) y puestos móviles que se montan los fines de semana en distintos puntos céntricos del distrito.



El pasado sábado, el intendente Gustavo Posse se acercó a uno de los puestos, ubicado en la Estación de Boulogne, y afirmó: “Esto es inversión en materia de salud. El hecho de que el Municipio vaya a los lugares donde va la gente, en horarios cómodos para una propuesta así, habla de la importancia que le damos a la salud”.



Y remarcó: “Me parece bárbaro que miles de personas reciban este beneficio. La gripe es una enfermedad perfectamente superada, pero con esto uno baja la incidencia que luego habrá en otoño e invierno”.



A su lado, el secretario de Salud Pública de San Isidro, Juan Viaggio, sostuvo: “Ya son más de 20.000 las personas vacunadas. Desde el Municipio nos acercamos al ciudadano para cortar la circulación de virus y no padecer eso luego en las guardias hospitalarias. Esto habla de prevención para toda la comunidad”.



“Me parece buenísimo que esta campaña de vacunación esté al alcance de la mano de uno y que todos podamos aprovecharla”, comentó Mónica Domínguez, de Villa Adelina.



“Todos los años me vacuno contra la gripe y me tratan muy bien. Me parece práctico venir a los puestos móviles”, remarcó Laura Margarita Gómez, que hace 50 años vive en Boulogne.



“Vacunarse es un bien para todos, porque si no lo hacés corrés el riesgo de contagiar al resto. Así que hacerlo es pensar en el resto”, concluyó Néstor Coria, vecino de Boulogne.



Quienes deben vacunarse, obligatoriamente (y lo pueden hacer en hospitales, CAPS y puestos móviles) son los siguientes grupos:

– Niños entre seis meses a dos años.



– Personas entre 25 meses a 64 años con factores de riesgo con indicación médica (cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, obesidad, entre otras).



– Embarazadas.



– Puérperas hasta seis meses postparto (si no recibieron la vacuna durante el embarazo).



– Personal de salud.



– A partir de los 65 años.



El resto de la comunidad podrá vacunarse únicamente en los puestos móviles.