Jorge Macri espera “generosidad” de los dirigentes para un acuerdo entre el Gobierno y la oposición

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, dijo esperar "que todos los dirigentes tengan generosidad" para llevar adelante un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, al tiempo que destacó que ha "escuchado a muchos de ellos con una actitud muy sana".



"Es un momento muy interesante de la política porque muchos sectores han planteado una voluntad de dialogar", planteó Macri, y señaló que "en la Argentina se vota cada dos años, de modo que siempre estamos en un clima electoral", por lo que la convocatoria de ahora no responde necesariamente a fines electoralistas, como se cuestiona desde algunos espacios.



Jorge Macri dijo esperar que "todos los dirigentes tengan la generosidad", como el ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, que "claramente tuvo una actitud muy generosa, aunque no está con nosotros".



"El Presidente (por su primo,0 Mauricio Macri) ha propuesto diez puntos centrales de acuerdo y consenso; algunos podrán adherir a todos, otros a algunos, y quien no adhiere tendrá que explicar por qué no lo hace y decir qué alternativas plantea", agregó.



El jefe comunal de Cambiemos sostuvo que "en la medida que un referente tan importante como Cristina Kirchner o cualquier otro candidato a presidente definan su voluntad de trabajar, por ahí se acuerdan los temas".



"Probablemente eso termine siendo una reunión donde todos aquellos que adhirieron asuman un compromiso de cara a la sociedad, porque lo más valioso es que esto se haga a la luz", dijo.



Macri también habló sobre la reunión del Consejo Provincial del PRO, y aseveró que "lo central" en el encuentro fue que están "dando pasos formales y legales para ratificar en la justicia electoral provincial nuevamente la alianza Cambiemos entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica".