Seis de cada diez médicos sufre situaciones de violencia en hospitales bonaerenses

Seis de cada diez médicos que trabajan en hospitales públicos y clínicas privadas bonaerenses sufrieron situaciones de violencia en su ámbito laboral por parte de pacientes o sus familiares y cuatro de cada diez piensa "que es normal" estar expuesto a esta situación, según una encuesta realizada por la Federación Médica de la Provincia (Femeba).



La encuesta, a la que tuvo acceso Télam, se realizó a fines del año pasado y reveló también las razones por las que los pacientes o sus familiares desencadenan situaciones de violencia hacia los médicos.



En primer término está la demora en la atención (25%), seguido por el estado mental del paciente (18%) y la comunicación de una mala noticia por parte del médico (18%).



Verónica Schiavina, coordinadora del programa de prevención de violencia sanitaria externa de Femeba, explicó a Télam que, a diferencia de años anteriores, "esta vez también se sumó otro desencadenante que es que los pacientes aducen que no se cumplieron sus expectativas en la atención".



Según el relevamiento, los médicos de entre 40 y 60 años son los que más sufren situaciones de violencia y en el 58% de los casos estos episodios tuvieron lugar en hospitales públicos. En tanto, el 88% de los médicos aseguraron haber sufrido violencia verbal.

La muestra reveló también que la mitad de los médicos reconoce que en su lugar de trabajo no hay suficientes -o no existen- cámaras de seguridad para poder monitorear esas situaciones.



Schiavina detalló que cuando Femeba comenzó a evaluar la situación de la violencia contra los médicos "se hizo evidente que muchos no tenían herramientas para prepararse ante la eventual situación de tener que dar una mala noticia".

"Esta situación generaba mucha disconformidad y, en muchos casos, derivaba en situaciones de violencia de parte de pacientes y familiares", graficó.



Agregó que, a partir de eso, Femeba "comenzó a desarrollar rápidamente herramientas de formación multidisciplinaria (psicológicas, sociológicas, comunicacionales) para entrenar a los médicos y distintos profesionales del ámbito de la salud ante estas situaciones, como cursos virtuales y jornadas de capacitación".



El estudio detectó también que el 87% de los médicos de la provincia de sienten estresados, y que el 60% de las mujeres confiesan sentirse "agotadas emocionalmente" debido a su trabajo.



Además, el 75% de los médicos encuestados no está de acuerdo con los honorarios o los salarios que perciben actualmente.

Schiavina dijo que "no hay muchas encuestas de este tipo en el país y no existen organismos para recabar información estadística sobre la violencia que afecta a los médicos".



Por ello, recordó que el año pasado Femeba trabajó junto a legisladores para presentar un proyecto de ley que "busca crear un Observatorio de Violencia Sanitaria Externa en el territorio bonaerense".



La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados tiene por objetivo contar con información estadística certera sobre las agresiones de las que son víctimas los médicos y así generar políticas públicas tendientes a revertir esa situación.



Por su parte, Mauricio Eskinazi, presidente de Confemeco (Federación de Entidades Médicas Colegiadas), consideró que "la falta de recursos humanos" tanto en personal auxiliar como en la planta permanente de los profesionales "es parte del problema"



"En un día promedio se pueden dar más de 200 consultas, tanto en emergencia como en la sala. Ante esta ausencia de personal, los pacientes se ofuscan, se ponen ansiosos y nerviosos, y es allí donde se generan la mayor parte de las situaciones violentas. Estos episodios de violencia son multicausales" detalló Eskinazi.