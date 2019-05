06/05/2019 - 9:33 | Política / Vicente López Se presentó el espacio de Alternativa Federal en Vicente López Herramientas: Compartir: ver más imágenes Fue presentada por: Alan Avaca, referente de Roberto Lavagna en el distrito, el concejal Germán Maldonado del massismo, el ex gobernador de Chubut Néstor Perl por el espacio de Pichetto, Sergio Martínez de Unión Federal y Matías Cerdá de Juan Manuel Urtubey Néstor Perl comenzó diciendo que “podemos y debemos actuar juntos, la gente la está pasando mal aún en un municipio con mucha riqueza como Vicente López”.



Germán Maldonado por su parte destacó que “planteamos un camino para romper la grieta entre pasado y presente. El nuestro es un espacio plural que aspira a gobernar Vicente López donde tenemos a un Intendente que desampara al comerciante local, que es insensible frente a esta crisis”.



A continuación Matías Cerdá subrayó que “hoy empezamos a construir la alternativa que muchos vecinos piden y necesitan. Tenemos la responsabilidad de generar esperanza en la gente que no está a ninguno de los dos lados de la grieta”.



Consultado por el llamado al diálogo que el gobierno hizo al peronismo no k Alan Avaca contestó que “este es un llamado al diálogo que no es sincero y que tiene tintes electoralistas. No se convoca al diálogo por mensaje de WhatsApp”.







Estuvieron presentes Fabian Agüero secretario general de UTHGRA zona norte, la Dip. Nac. mandato cumplido Paola Spatola y el secretario general del Sindicato de Municipales de Vicente López Victorio Pirillo, entre otros funcionarios, legisladores y referentes políticos de Alternativa Federal en el orden Provincial y Nacional. Estuvieron presentes Fabian Agüero secretario general de UTHGRA zona norte, la Dip. Nac. mandato cumplido Paola Spatola y el secretario general del Sindicato de Municipales de Vicente López Victorio Pirillo, entre otros funcionarios, legisladores y referentes políticos de Alternativa Federal en el orden Provincial y Nacional. Volver