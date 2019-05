El Poli N° 10 de San Fernando ahora ofrece Yoga, Aero Yoga y Tela Infantil

A su variada oferta, ya sumó para chicos de entre 6 y 15 años de edad Yoga Infantil, Aero Yoga y Tela Infantil. De este modo, el Municipio responde a la creciente demanda de los vecinos para la práctica de deportes.



El Polideportivo N° 10, especializado en deportes “fitness”, incorporó a su diversa oferta deportes para niños de 6 a 15 años: en este caso, Yoga y Aero Yoga Infantil y Tela.



La Directora del Poli 10, Jessica Radosta, destacó: “Esta es la actividad de Yoga para Niños, en donde también presentamos Aero Yoga, suspendidos con trapecios de tela y mat con los que contamos en el Poli. Nos sorprendió la convocatoria de los nenes interesados en la actividad, igual que sus papás; cada vez tenemos más concurrencia”.



Y agregó: “También tenemos la actividad de Tela Infantil, donde hay bastante concurrencia y demanda; con una lista de espera grande”.



Radosta recordó que quienes estén interesados en anotarse, deberán concurrir al Polideportivo N° 10, sito en Almirante Martín y Escalada, con una fotocopia del DNI y una foto 4 x 4. “En Yoga tenemos vacantes, así que pueden venir cuando quieran con ropa cómoda”, finalizó.



Marlene, profesora de Yoga para niños y adultos, y Aero Yoga, explicó: “La actividad va muy bien, adelantando y trabajando un montón. Estoy muy contenta por los chicos, que están re enganchados; está bueno que empiecen a hacer Yoga para poder trabajar también la parte física y mucho la mente y relajación. Tenemos alrededor de 20 chicos”.



En cuanto a Tela, la profesora Ailén dijo: “Doy clase para niños y adultos. Está yendo muy bien, desde que arrancamos estamos dando las clases con mucho gusto. Tenemos muchos materiales, el espacio es un placer, y los chicos se enganchan y se suman, y están motivados. Es una actividad totalmente recomendable”.



Martín, papá de Sol y León, vive a tres cuadras del Poli 10: “Esto me parece excelente, primero porque estamos cerca, después del colegio venimos caminando con los chicos, y es una buenísima oportunidad muy accesible que ofrece el Municipio. No hay cerca otro lugar con estas actividades; lo recomiendo totalmente”.



León, de 8 años, dijo: “Estoy haciendo Yoga con los chicos mi hermana y la maestra. Es divertido” y su hermana Sol, de 9, agregó: “Me parece muy lindo y me hace bien. Y hoy vinimos disfrazados de animales, yo de gata porque me gusta”.



Valeria contó: “Vengo con mi hija Juana que hace Tela y Zumba, y yo hago Crossfit. Tratamos de utilizar el Poli todo lo que podemos. Juana viene martes y jueves, se junta con sus amigos y comparte una actividad que le gusta mucho; es súper recomendable, porque el Poli está cerca y es muy lindo”.



Cabe destacar que para consultas, se puede llamar al 4506-3101 o por mail a polideportivo10sanfer@hotmail.com.