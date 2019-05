Cristina Kirchner presenta el jueves su libro “sinceramente”

Mientras mantiene viva la expectativa sobre su potencial candidatura presidencial, la senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner comenzará a levantar su perfil el próximo jueves cuando presente en la Feria del Libro su best-seller de reciente publicación “Sinceramente”.



Agotadas las tres primeras ediciones a días de su lanzamiento, la publicación de 600 páginas, que relata reflexiones y anécdotas políticas sobre los tiempos que le tocó gobernar el país y también pasar a la oposición, tendrá una cuarta edición de 60.000 ejemplares.



La editorial Sudamericana, del grupo Penguin Random House, guardó el secreto de la publicación del libro bajo cuatro llaves desde que firmó contrato con la ex presidenta.



En el primer capítulo, la líder de Unidad Ciudadana aclaró que no se trata de un libro “autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos” sino “una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también”.



La principal definición política que arroja el libro de cara al futuro inmediato es la asociación del Gobierno de Mauricio Macri con la situación de “caos”, postulando a su propia fuerza como la responsable de devolverle “orden” a la Argentina.



Entre otros hechos, el libro también revela las razones por las cuales se le pidió la renuncia al ex ministro de Economía Roberto Lavagna y la trama secreta detrás del pacto con Eduardo Duhalde en 2003 para armar la candidatura presidencial de Néstor Kirchner.



Luego de la presentación del libro, quedarán sólo 44 días para el cierre de listas del 22 de junio, fecha tope para conocer si finalmente irá por un nuevo mandato presidencial o no.



Una versión nunca confirmada es que la ex presidenta podría utilizar el estadio de Racing para comunicar, en un acto multitudinario el 20 de junio, su decisión de competir en un mano a mano contra Mauricio Macri por el sillón de Rivadavia.



La semana pasada, la ex jefa de Estado visitó en La Habana, Cuba, a su hija Florencia Kirchner, quien es asistida en un centro de rehabilitación para tratar una enfermedad psiquiátrica.



El 19 de abril pasado recibió la noticia de la muerte a los 89 años de su madre Ofelia Wilhelm, quien pasó sus últimos días en el Hospital Italiano de La Plata.