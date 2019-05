Sergio Massa se prepara para anunciar a sus candidatos en la provincia de Buenos Aires

En medio de su campaña presidencial dentro del espacio Alternativa Federal, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa se prepara para anunciar a los candidatos de su partido para intendentes en la provincia de Buenos Aires.

El referente opositor tiene pensado anunciar "durante la tercera semana de mayo" a los 100 candidatos a jefes comunales que ya tiene confirmado su espacio, en un acto que se desarrollaría en la ciudad de Mar del Plata, informaron a NA fuentes cercanas al ex diputado nacional.



Para llegar a esa fecha con todas las candidaturas confirmadas, Massa negocia con varios dirigentes locales para potenciar su armado en territorio bonaerense.



Por el momento, los candidatos confirmados por el líder del Frente Renovador son la diputada nacional Mirta Tundis, que competirá en La Matanza, y el dirigente de fútbol Nicolás Russo, que hará lo propio en Lanús.



También están cerrados los diputados bonaerenses Rubén Eslaiman, que se presentará en San Martín, y Blanca Cantero, que lo hará en la localidad de Presidente Perón.



El primero es presidente del bloque massista en la Cámara baja de la Legislatura, mientras que Cantero es también pareja de Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT.



Imposibilitado ya para presentar listas "colectoras", el ex intendente de Tigre deberá sumar candidatos propios para las próximas elecciones.



En este sentido, en el massismo confían en que podrían convencer a algunas figuras del PJ provincial para que se presenten a intendentes de la mano de su partido si es que la ex presidenta Cristina Kirchner decide no competir en estos comicios.



El 12 de abril último, el Gobierno oficializó a través del decreto 259/2019 la prohibición de presentar listas provinciales que estén ligadas a más de un espacio a nivel nacional.



Por esta razón, este año la boleta de un mismo aspirante a intendente bonaerense no podrá ir pegada a la de más de un postulante a la Presidencia, como sí ocurrió en elecciones anteriores.



En otro orden, Massa cuestionó la convocatoria del Gobierno a un acuerdo con un sector de la oposición en torno a 10 puntos, al sostener que se trata de una iniciativa "electoralista".



"El jueves a la tarde, el Gobierno filtró a los medios de comunicación que estaría negociando una declaración conjunta con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y conmigo. No fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición. El diálogo no se hace a través de filtraciones de prensa; y los acuerdos no se construyen por WhatsApp", fustigó.



"La propuesta del Gobierno es electoralista. Por eso, no incluye a buena parte de la oposición ni a los actores que han sido perjudicados por sus políticas: los trabajadores, los jubilados, las PYMEs, etc.", dijo Massa luego de una reunión que mantuvo con el ex presidente español Felipe González.



Para el líder opositor, "no se puede discutir un eslogan" ya que "Argentina necesita políticas de Estado" y no "marketing electoral".



"El Presidente (Mauricio Macri) eligió un mal camino, un camino equivocado; y, pese a la innegable realidad, desoye a quienes intentan ayudarlo e insiste con las mismas recetas. Pero nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay alternativa", concluyó.