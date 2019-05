Tigre dio vuelta la serie y eliminó a Unión de la copa de la Superliga

Tigre se impuso a Unión por 3 a 1, al cabo de un atractivo encuentro disputado hoy en el estadio "15 de Abril", y logró pasar a cuartos de final de la Copa de la Superliga.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito se llevó la serie por un marcador global de 4-3, ya que había caído como local en Victoria (1-2), durante la semana pasada.



El conjunto 'tatengue' se puso en ventaja rápidamente, a los 3 minutos de la primera parte, a través de una anotación de Maximiliano Cuadra, mediante un golpe de cabeza.



Pero el 'Matador', que jugará la próxima temporada en la Primera B Nacional, revirtió la diferencia, en base a un aceitado funcionamiento colectivo.



Primero, a los 22 minutos de la etapa inicial, el delantero Federico González apareció en el área y su cabezazo se desvió en el colombiano Yeimar Gómez Andrade, para descolocar al juvenil arquero Marcos Peano.



Siguió insistiendo el elenco visitante que desniveló la pizarra, a los 29m., con un remate violento de Walter Montillo, a la salida de un tiro de esquina.



En la segunda etapa, cuando el 'Tatengue' pugnaba por la igualdad que le otorgara la clasificación, el equipo de Gorosito hilvanó una excelente réplica, con una habilitación de Jorge Ortiz que definió muy bien el delantero González, también de cabeza.





El árbitro Hernán Mastrángelo tuvo un regular desempeño y no sancionó un penal en favor de Unión, sobre el cierre del primer tiempo, por una mano de Ignacio Canuto en el área.



"Jugamos muy bien. Se les había presentado el partido para ellos", confió Gorosito, en torno al prematuro tanto del equipo santafesino.



"En el desarrollo fuimos justos ganadores. No alcanzamos a acomodarnos, porque el gol de Unión fue muy rápido", consideró el DT.



"Este equipo necesita tener la pelota, sin ella sufre", agregó el técnico como para otorgar una descripción de lo que es Tigre, que jugará en la próxima ronda ante el ganador de la llave entre Racing y Estudiantes de La Plata.



Unión, por su lado, no tiene objetivos en el horizonte. En poco menos de dos semanas, el equipo del DT Leonardo Madelón se quedó sin Copa Sudamericana, sin Copa Argentina y sin Copa de la Superliga.



-Síntesis-



Unión: Marcos Peano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Javier Méndez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Augusto Lotti y Maximiliano Cuadra. DT: Leonardo Madelón.





Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto y Nicolás Colazo; Lucas Menossi y Jorge Ortiz; Lucas Janson, Walter Montillo y Diego Morales; Federico González. DT: Néstor Gorosito



Goles en el primer tiempo: 3m. Cuadra (U); 23m. Gómez Andrade en contra (T); 29m. Montillo (T)



Gol en el segundo tiempo: 22m. Federico González (T)



Cambios en el segundo tiempo; 5m. Claudio Corvalán por Bruno Pittón (U); 18m. Franco Troyansky por Lotti (U); 29m. Lucas Ríos por Méndez (U); 31m. Agustín Cardozo por Montillo (T); 37m. Ezequiel Rodríguez por Menossi (T); 44m. Hugo Silveira por Morales (T)



Amonestados: Morales, Janson, Alcoba, Ortiz, Pérez Acuña (T) Corvalán (U)



Cancha: 15 de Abril (Santa Fe). Arbitro: Hernán Mastrángelo.