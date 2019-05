San Isidro homenajeó a los caídos en el crucero General Belgrano

El intendente Gustavo Posse presidió el acto en el que se conmemoró a los 323 tripulantes que hace 37 años perdieron su vida en el hundimiento de la embarcación.



Ayer por la tarde, la comunidad sanisidrense rindió homenaje a los caídos en el crucero General Belgrano, en la plazoleta que está ubicada en la intersección de Diagonal Salta y Juncal -Martínez- y lleva el mismo nombre de este acontecimiento ocurrido en la Guerra de Malvinas.



“Hoy es un día muy emotivo donde estamos para acompañar a los sobrevivientes de Malvinas y aquellas familias que han perdido a sus seres queridos durante la guerra. No debemos perder la importancia de esta fecha que es tan significativa como la del 2 de abril. El homenaje del municipio es en nombre de todos los vecinos”, expresó el intendente Gustavo Posse



El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en memoria de los combatientes que perdieron su vida en el hundimiento del Gral. Belgrano. Entre ellos, se recordó al sanisidrense Marcelo Romero.



Luego, se colocaron ofrendas florales al pie de la plazoleta, que fueron entregadas por el Municipio, la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro y la subcomisión de hijos de Veteranos de Malvinas.



“Tenemos muchos sentimientos encontrados; la camarería del rescate, la angustia por lo vivido y el reconocimiento de la gente. En aquel momento, nosotros no sabíamos que un submarino nos seguía, ya que estábamos fuera de las 200 millas de combate, y aún así Gran Bretaña nos atacó”, recordó visiblemente emocionado, Héctor Daniel Ortega, sobreviviente del Crucero General Belgrano y oriundo de San Isidro.



A su lado, el presidente de la Agrupación ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, José Cocchiarale expresó: “El Belgrano es algo doloroso para nosotros, porque de los 632 héroes, 323 eran de ese buque. Por eso valoramos lo que hace el municipio para recordar el 2 de mayo. Y más aún en esta plazoleta por la que Marcelo Romero pasó y jugó. Él nació y se crió en Martínez”.



“Me alegra ver que en los últimos años hay mayor participación en los actos por parte de la comunidad”, destacó Raúl Mateos, subsecretario de Defensa del Consumidor del municipio y ex combatiente de Malvinas.



Alexis Areco, integrante de la subcomisión de Hijos de Veteranos de Malvinas de San Isidro, completó: “Esta fecha siempre debe ser recordada porque se perdieron muchas vidas. Le agradecemos al intendente y a los vecinos por el apoyo incondicional. Cada vez se habla más de Malvinas”.



Participaron de la ceremonia integrantes de la Agrupación Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, funcionarios municipales, consejeros escolares, representantes de entidades intermedias, vecinos y familiares de los soldados de San Isidro que fallecieron en la guerra.



Estuvieron también presentes representantes del Ejército Argentino, de la Prefectura Naval, de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal y Provincial, y de los Bomberos Voluntarios de San Isidro.