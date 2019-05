03/05/2019 - 19:53 | Zonales / San Fernando Más de 350 alumnos de escuelas participarán del Programa Municipal de Pasantías 2019 Herramientas: Compartir: ver más imágenes San Fernando dio inicio al ciclo anual de experiencias laborales no rentadas de 20 días hábiles en dependencias de todas las Secretarías del Municipio para alumnos de último año de colegios públicos y privados. “

El Municipio de San Fernando, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, lanzó una nueva edición del Programa Municipal de Pasantías No Rentadas, donde más de 350 alumnos de escuelas secundarias del distrito tendrán experiencias laborales de 20 días hábiles en distintas áreas del Gobierno Municipal; y dependencias de salud, educación y administración en general.



El Diputado Provincial Juan Andreotti y el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, presidieron el acto de arranque en el Teatro Martinelli, con participación de funcionarios del Municipio, concejales, consejeros escolares, autoridades escolares y alumnos de las 19 escuelas. “Es una actividad que venimos realizando en los últimos siete años, con los chicos que están próximos a enfrentar el desafío laboral. Les brindamos esta herramienta para que puedan realizar pasantías en las diferentes áreas del Municipio”, afirmó Andreotti.



En este sentido, destacó que “la verdad es que tenemos una muy buena experiencia a lo largo de estos años, muchos de estos chicos se han capacitado y han conseguido su primer; en esta ocasión, más de 350 chicos de las diferentes escuelas del distrito van a participar, les deseamos la mejor de las suertes, que van a contar con nosotros para todo lo que necesiten”.



Las áreas donde podrán desempeñarse los alumnos serán Ingresos Públicos; OMIC/Defensa del Consumidor; Atención al Vecino; Jardines Maternales, CEIM ‘Sumate' y Taller Protegido; Polideportivos; CUM; Teatro Martinelli; Turismo; Centros de Salud, Hospital Oftalmológico y Zoonosis; Obras Municipales; Prensa; Espacios Públicos; Tránsito; Economía; y Asesoría y Letrada.



Por su parte, el Secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, explicó que “año a año va creciendo el programa, y estoy muy contento de ver el teatro repleto de jóvenes que siguen apostando a la educación y al trabajo; por eso el Intendente Andreotti refuerza esta actividad que es tan importante para la formación de nuestros jóvenes, inculcarles el estudio y el trabajo”.



“Hoy tienen la posibilidad de recibirlos en distintas Secretarías para brindarles conocimientos y que vean cómo funciona su ciudad, y que ellos de ahí tomen un ejemplo para en el futuro vean dónde quieren estudiar, qué quieren seguir ejerciendo. Es importantísimo apoyar a los jóvenes de nuestra ciudad, porque son el futuro de nuestro país”, concluyó el funcionario municipal.



Los colegios que serán parte de las pasantías son las Escuelas N° 8, 10, 12, 13, 14, 21, 23 y 27; y los colegios Asunción de la Virgen, Alfonsina Storni, Comunidad Cristiana, Don Orione, Nuestra Señora de la Misericordia, Hogar Escuela María Jauregui de Pradere, San Pablo y Winter Garden.



Dos ex pasantes que compartieron su experiencia con los alumnos que comenzaron esta semana fueron Lucía y Guadalupe, quienes pasaron por las áreas de Prensa y por el Teatro Martinelli. “Mi experiencia fue bastante buena, me enseñó a poder elegir mi carrera universitaria. Nos trataron muy bien y lo recomiendo a todos”, destacó Lucía, alumna del Colegio Pradere.



Y su compañera, Guadalupe, comentó: “En la Municipalidad te reciben de muy buena manera y te explican cómo es su trabajo cotidiano. Elijas el área que elijas, suma como primera experiencia laboral. Pasamos de estar en el colegio a un trabajo, y nosotros, que estamos por terminar la secundaria, nos viene muy bien. Lo recomiendo porque se aprende y se conoce gente talentosa”. Volver