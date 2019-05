Actividades para el fin de semana en San Isidro

SEGUNDA JORNADA DEL CICLO DE TEATRO GRATUITO PLATEA ABIERTA

La III edición del ciclo gratuito Platea Abierta en San Isidro continuará el domingo 5 de mayo, a las 19:30, con Imprenteros, obra escrita y dirigida por Lorena Vega. El encuentro será en el Centro Cultural San Isidro (Libertador 16.138, San Isidro) donde apenas concluida la función el público podrá participar de una charla con el elenco.



Apta para mayores de 13 años, Imprenteros es interpretada por Sergio, Federico y Lorena Vega, junto a Julieta Brito, Juan Pablo Garaventa, Lucas Crespi, Vanesa Maja y Mariano Sayavedra.

Las localidades pueden retirarse a partir del jueves 2 de mayo, de 12:00 a 18:00, y el domingo de la función, a partir de las 18:30.



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRATUITA EN LA VÍA PÚBLICA

El Municipio de San Isidro continúa con la campaña de vacunación gratuita en la vía pública el sábado 4 de mayo, desde las 9:00 en diferentes puntos del distrito.

Dónde

Martínez: Av. Fleming e Hipólito Yrigoyen.

Beccar: Av. Andrés Rolón y Gral. Guido.

Boulogne: Estación de Boulogne.



NUEVA EDICIÓN DEL WORKSHOP DE LETRAS

El escritor Federico Falco se pondrá al frente el sábado 4 de mayo de la segunda jornada de la III edición del ciclo Workshops de Letras de San Isidro. Será de 14:00 a 17:00, en la Casa Museo Alfaro, Ituzaingó 557, en pleno casco histórico de San Isidro.



El cuento será el eje central de esta cita, bajo el nombre Las formas de la narración y con la guía del autor de los libros de cuentos 00, El pelo de la virgen, La hora de los monos (Emecé), 222 patitos y Un cementerio perfecto (los dos últimos bajo el sello Eterna Cadencia), de la nouvelle Cielos de Córdoba (Editorial Nudista) y también de poesías.



La actividad, con cupo limitado a 15 participantes, también tendrá una mesa larga incluida en el costo ($300), que permitirá hacer un alto y comer cosas ricas. Hay que llevar notebook o papel y birome.



Para inscribirse, escribir a workshops@sanisidro.gov.ar



JORNADA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL Y CULTIVO DE PLANTAS RIOPLATENSES EN RIBERA NORTE

Como todos los primeros sábados del mes, de 10:00 a 12:00, el Parque Natural Municipal Ribera Norte invita a los vecinos a participar de las jornadas de voluntariado ambiental.

Las mismas están coordinadas por guardaparques municipales. El objetivo de la actividad es concientizar sobre la problemática de los residuos en las ciudades, uno de los principales problemas que enfrenta esta reserva natural protegida. Los residuos llegan al río a través de los desagües pluviales y afectan la vida de plantas y animales.

Además, a partir de las 14:00, bajo la coordinación del ing. Gastón Rodríguez Tourón y los guardaparques, se realizarán distintas actividades de siembra, repique y transplantes tan necesarias en esta época del año. Se podrán aprender todos los secretos del cultivo de las plantas autóctonas de la reserva.



Consultas al 4512-3125.



No se suspende por lluvia.



TALLER Y TARDE DE JUEGOS EN EL MUSEO DEL JUGUETE

El sábado 4 de mayo, a partir de las 15:00, el equipo educativo del Museo sorprenderá con distintas propuestas: salir a jugar al aire libre en el jardín del Museo; juegos de calle, de patio y de vereda, juegos de ayer y de hoy.



La actividad no requiere inscripción previa y tiene un bono contribución de 5 pesos.



Dónde: Lamadrid 197, Boulogne. Se suspende por lluvia



ACTIVIDAD PARA NIÑOS EN EL MUSEO PUEYRREDÓN

El sábado 4 de mayo, a las 14:30, los niños se convertirán en protagonistas del siglo XIX al sumarse a la gran escena de tertulia, bordado, mate, y faenas de campo.



Se puede traer objetos y/o vestuario de época.



VISITA GUIADA Y MÚSICA EN LA QUINTA LOS OMBÚES

El sábado 4 de mayo, a las 15:00, se realizará la visita guiada “Cuidamos: nuestro paisaje natural”, en la que se despertarán todos los sentidos

para reconocer el paisaje nativo y otoñal de la barranca.



Se suspende por lluvia.



Además, el domingo 5 de mayo, a las 15:00, los chicos utilizarán instrumentos musicales y cantarán el Himno siguiendo a Mariquita, que tocó el arpa cuando la canción patria se entonó por primera vez en su casa de Buenos Aires.



La actividad no se suspende por lluvia



“EL MERCADO EN TU BARRIO”

El programa estará el sábado 4 de mayo, de 9:00 a 13:00, en la Plaza Castiglia de San Isidro (Jacinto Díaz y Monseñor Alberti). Los vecinos podrán comprar alimentos directamente a los productores tomando como referencia los precios del Mercado Central.



VISITA GUIADA POR EL CASCO HISTÓRICO

Este domingo 5 de mayo, a las 15:30, se realizará la visita “Antiguas Cofradías en San Isidro”, para recordar las tradiciones religiosas de un pueblo que creció bajo el amparo de su Santo Patrono.



La actividad a pie y gratuita, tendrá su punto de encuentro en el atrio de la Catedral (Av. del Libertador 16.200, San Isidro).



RITMOS LATINOS EN LA PLAZA CASTIGLIA

Este sábado 4 de mayo, a las 16:30, habrá una clase gratuita de ritmos latinos en la Plaza Castiglia (Monseñor Alberti y Jacinto Díaz, San Isidro).

La actividad combina varios ritmos como la salsa, la cumbia, bachata, samba, mambo, chá chá chá, rumba, conga, merengue. Además de la técnica individual y básica de cada ritmo, en la clase se ensayan y diseñan coreografías.



EL PASEO DE BICICLETAS

El domingo 5 de mayo, de 8:30 a 14:00, en Av. de la Unidad Nacional, entre Fleming y Santa Fe, los vecinos pueden realizar gimnasia aeróbica o hacer ejercicios con los aparatos aeróbicos en la estación saludable, andar en rollers, bicicleta, correr y caminar alrededor del Hipódromo.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el deporte al aire libre y promover el uso de los espacios públicos, en San Isidro.

Además, a las 8:30 habrá una clase de yoga. Luego a partir de las 9:30 se bailará zumba al ritmo de buena música y finalmente, a las 10:30, se podrá realizar una clase de gimnasia aeróbica recreativa.