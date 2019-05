Lavagna calificó de “márketing” el acuerdo que propone el gobierno y rechazó participar

El exministro de Economía Roberto Lavagna consideró que el acuerdo que propone el Gobierno con la oposición es “márketing” y rechazó participar de la iniciativa.



“Está claro que el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios”, sostuvo Lavagna.



El dirigente evaluó que “consenso es escucha sincera de los que piensan distinto, no márketing”.

“El diagnóstico evidente es que el Gobierno fracasó en su política económica, por lo que debe cambiar de receta”, advirtió Lavagna.



A través de una red social, señaló que “en los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía” y evaluó que “podemos saber entonces que no funcionarán”.



Lavagna indicó que viene “advirtiendo” de esa situación “desde 2016”, al cuestionar la iniciativa gubernamental por un acuerdo con la oposición.



El Gobierno inició una negociación con los tres precandidatos presidenciales de Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, con el objetivo de acordar una declaración de diez puntos básicos que envíen una “señal” a los mercados antes de las elecciones.



Así lo confirmaron a NA fuentes oficiales, que aseguraron que los diez puntos son “fruto del diálogo” con esos dirigentes del peronismo no kirchnerista y buscan enviar una “señal a los mercados e inversores”, en medio de las dificultades que atraviesa el país en el sector financiero.



Además, no se descarta una foto conjunta si la declaración finalmente es acordada.