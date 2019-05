02/05/2019 - 21:15 | Zonales / Tigre Julio Zamora: “La gobernadora Vidal anuncia inversiones, pero en sus tres años y medio de gestión no ha cumplido con las obras que prometió en Tigre” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente compartió la inauguración de los nuevos juegos del Jardín de Infantes N°927 de Troncos del Talar, junto a padres, alumnos y docentes. Allí criticó la falta de compromiso del gobierno provincial con la educación pública y el abandono en salud y seguridad. En la localidad de Troncos del Talar, el intendente de Tigre, Julio Zamora, criticó la falta de compromiso del gobierno provincial con la educación pública y el abandono en salud y seguridad. Fue durante la inauguración de los nuevos juegos del jardín N°927.



"La gobernadora anuncia inversiones, pero en sus tres años y medio de gestión no ha cumplido con las obras que prometió en Tigre, como los jardines de infantes. Su gestión en materia de educación, salud y seguridad es paupérrima. Esperemos que en un futuro próximo tengamos un gobernador que esté a la altura de las circunstancias y no mire a los municipios según su color político", señaló el jefe comunal.



Respecto de las obras realizadas con fondos municipales en el establecimiento N°927, Zamora expresó: "Los chicos divirtiéndose y aprendiendo es la mayor aspiración que tenemos; es importante que a través del juego puedan crecer y ser mejores personas. Vemos en ellos y en sus familias la alegría por ver el jardín transformado. Continuaremos con esta iniciativa para alcanzar a todos los jardines de infantes de Tigre".



Los trabajos de renovación en la institución se llevaron a cabo en el marco del programa "Aprender Jugando", iniciado en 2018. Hasta el momento, se han reacondicionado 8 jardines de infantes en todo el distrito y se prevé llegar a 25 este año. El proyecto implica mayor seguridad para niños, nuevos juegos recreativos y mejoras en los patios.



La directora del jardín, Cristina Domínguez, señaló: "Estamos muy emocionados. Hacía falta una remodelación, ya que los juegos anteriores no se podían utilizar, eran de cemento. Este programa es muy bueno porque los juegos son de plástico y los chicos no se lastiman, además necesitan de este espacio para su desarrollo".



En el establecimiento ubicado en Pringles 1480, también se realizaron labores de pintura exterior e interior; reparación de filtraciones en el techo; trabajos de parquización y se construyeron dársenas de estacionamiento.



Vanina, madre de Esperanza, quien asiste al jardín, comentó: "Me pone muy contenta, estoy muy feliz porque los chicos necesitaban estos juegos, ya que los anteriores estaban muy deteriorados. Estamos emocionados porque se lo merecen y es muy lindo que llegue a los jardines el mismo programa que está en las plazas. Hacía falta que tengan esto para divertirse".



Con el fin de promover la inclusión digital desde la etapa inicial, "Aprender Jugando" se complementa con la incorporación de pantallas táctiles interactivas de 55 pulgadas, dotadas de juegos con un software didáctico. Con esta herramienta, se busca que los docentes interactúen con los alumnos y la tecnología, de manera responsable.



Participaron de la inauguración: los concejales Rodrigo Molinos, Gisela Zamora, Sonia Gatarri y Luis Samyn Ducó; la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos; la asesora en Educación del municipio, Mirna Portillo; la directora general de Gestión Educativa, Teresa Paunovich; el director general de Infraestructura, Federico Stachowiak; el director coordinador de Infraestructura, Carlos Araujo y el delegado de Troncos del Talar, Rubén Bentancourt. Volver