El massismo rechazará la licencia que pidió Manuel Mosca como presidente de la Cámara de Diputados

El titular del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén Eslaiman, aseguró hoy que su bancada rechazará en la sesión del jueves próximo el pedido de licencia de Manuel Mosca a la presidencia de ese cuerpo, pero aclaró que sí votarán el desafuero del legislador acusado de acoso y abuso sexual.

Mosca solicitó el lunes una licencia sin goce de haberes y su desafuero cuando se difundió que una militante del PRO lo denunció por acoso y abuso sexual ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema.



“El Frente Renovador defiende los derechos de las mujeres, la no violencia de género y el no abuso, por eso vamos a votar afirmativamente el pedido de desafuero de Mosca. Nosotros no protegemos ni encubrimos a legisladores que cometan delitos, por eso queremos que la Justicia investigue”, dijo Eslaiman en declaraciones a Télam.



No obstante, remarcó que el massismo rechazará el pedido de licencia porque “si bien tenemos en cuenta los derechos de la mujer, en este caso, como para cualquier otro delito, creemos que tiene que actuar la Justicia”.



“Tenemos que enterarnos qué pasó. Sólo tenemos información por los medios. No tuvimos acceso a ninguna denuncia y, hasta donde sabemos, la mujer hizo sólo una presentación informativa ante la Corte”, expresó.

El titular de la bancada evaluó que “en tiempos de política sucia, cualquier persona te denuncia para dañarte”.



“Sí hay que pedir el desafuero para que la Justicia actúe; pero es un tema que merece seriedad porque involucra al presidente de la Cámara y no corresponde que renuncie ni que pida licencia hasta que se compruebe si es culpable”, enfatizó.



Por otro lado, expuso que el Frente Renovador no quiere “participar ni ser parte de una interna del oficialismo”.



De aprobarse la licencia de Mosca, la titularidad de la Cámara debería quedar a cargo de la vicepresidenta, Marisol Merkel, una legisladora del bloque PJ Unidad y Renovación, que responde a los intendentes del peronismo.



Sin embargo, para el massismo si se aceptase la licencia, “deberíamos elegir nuevas autoridades”, dijo Eslaiman a Télam.

Desde la bancada oficialista, confiaron que en la sesión del 9 de mayo solicitarán que se vote la licencia y el desafuero que requirió Mosca y consideraron que “mientras dure la licencia, deberá asumir Merkel en su reemplazo”.



En tanto, los referentes de la bancada de Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria no fijaron aún una postura al respecto, dijeron fuentes de ese bloque a Télam.



La presunta víctima -cuya identidad no trascendió- se contactó con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y le contó haber sido víctima de abusos y acosos sexuales por parte de Mosca en 2015, cuando éste trabajaba en el Ministerio de Gobierno porteño.



Según trascendió, Alonso compartió el testimonio con otros dirigentes nacionales de Cambiemos, quienes le brindaron su acompañamiento para que avance con la denuncia.



Según confirmaron a Télam fuentes del Ejecutivo, la gobernadora María Eugenia Vidal recibió a la mujer “y se puso a su disposición para que se esclarezca la verdad”.



Luego, la mandataria mantuvo un encuentro con Mosca y lo autorizó para que solicite una licencia sin goce de haberes para apartarse de su banca y, por consiguiente, de la presidencia del cuerpo.



Fue entonces cuando Mosca presentó ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 de La Plata una denuncia penal por “coacción agravada y extorsión” y, paralelamente, pidió licencia y su desafuero “para facilitar el normal desenvolvimiento de cualquier proceso judicial”, precisó una fuente cercana al diputado.



En la presentación, realizada ante el fiscal Alvaro Garganta, el legislador denunció que “es víctima de una maniobra extorsiva, iniciada en diciembre de 2018, en torno a una supuesta denuncia de acoso sexual contra su persona”.



Acompañó los nombres de alrededor de 50 personas del ámbito político, de su entorno personal y de algunos periodistas, que le habrían expresado de diciembre hasta ahora haber sido contactados “para ofrecerles participar de una denuncia contra él o darle difusión anticipadamente a la noticia de una denuncia”. (Télam)