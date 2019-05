Los Bomberos Voluntarios de San Fernando festejaron su 123° aniversario

Durante el acto, el Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, entregó una placa conmemorativa a la institución rescatista en homenaje a su nacimiento el 30 de abril de 1896, convirtiéndose en ese entonces en el tercer cuerpo de bomberos del país.



El Municipio de San Fernando apoya activamente a los Bomberos Voluntarios con aporte económico, coordinación de logística a la hora de intervenir en urgencias y el mantenimiento de su equipamiento. Además, con la decisión política del Intendente Luis Andreotti, los rescatistas lograron tener el cuartel más grande y preparado del país, ubicado en un punto neurálgico del distrito.



A 123 años de la creación de Bomberos de Voluntarios de San Fernando, la delegación realizó un acto conmemorativo con presencia de históricos miembros, autoridades municipales y vecinos de la comunidad. El Jefe comunal Luis Andreotti dedicó unas palabras a los bomberos y les hizo entrega de una placa en homenaje a la creación del primer cuartel, el 30 de abril de 1896.



“Vinimos a cumplir hoy con los Bomberos en su aniversario, a modo de reconocimiento y homenaje a todos lo que trabajaron en estos 123 años. Por acá han pasado muchos bomberos y directivos que han hecho un gran esfuerzo para que esta institución hoy tenga el prestigio que tiene”, manifestó Andreotti.



En este sentido, expresó: “Nos pone muy contentos en el día del aniversario del cuartel poder estar presentes y agradecer al pueblo de San Fernando que hoy a través de su aporte podemos mantener los bomberos como se merecen, una institución solidaria con el pueblo, que cuando va a apagar un incendio no le pregunta qué religión tiene, que partido político tiene. Es el reconocimiento a todos los bomberos que arriesgaron su vida por un servicio a la gente”.



Héctor Smoje, Presidente de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, aseguró que “es más que un orgullo estar presidiendo la institución en esta circunstancia, es un día de mucha alegría y más porque es la primera vez que nuestra brigada femenina se uniforma de gala. Nos sentimos más que halagados. El balance con el Municipio es muy positivo, nos sentimos permanentemente acompañados y está a la vista todo lo que se ha logrado”.



Uno de los protagonistas de la emotiva jornada fue el presidente de la institución, Luis Forcado, quien a sus 99 años aportó gran parte de su vida a los Bomberos. “Este festejo me ha sorprendido, estoy en esta institución desde el año 56, soy el único ex presidente vivo todavía. El Intendente comparte este momento con los Bomberos, nos acompaña siempre y con ayuda económicas también”, dijo.



Luis Andreotti concluyó: “Tomamos la decisión política que puedan tener un aporte, mantenerse bien y cumplir su servicio con dignidad. Es un agradecimiento a todo el pueblo de San Fernando que fue el que hizo el esfuerzo”.



Estuvieron presentes los secretarios de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré, y de Gobierno, Luis Freitas; concejales; ex miembros de bomberos y vecinos.