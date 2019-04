Vidal: “me sobra garra y corazón para acompañar a los bonaerenses los próximos cuatro años”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acompañó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la inauguración de las obras de modernización de una planta potabilizadora en Punta Lara y explicó: “Me sobra garra y corazón para acompañar a los bonaerenses los próximos cuatro años”.

Vidal sostuvo “ya son 1800 obras empezadas y terminadas en estos tres años juntos, y hay 1100 en ejecución. Obras que empiezan, que se terminan, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires por primera vez en la historia, sin diferencia política, sin importar quién gobierne y sin corrupción”.



“Entre el presidente y yo hay equipo, entre ustedes y nosotros hay equipo, de verdad, sin mentiras, laburando todos los días”, indicó la mandataria, quien precisó que la renovación de la planta potabilizadora Donato Gerardi “no es una obra más: nos permite mostrar cuál es el camino que hoy se está discutiendo en nuestro país y en la Provincia. El camino que proponemos con el presidente, que enfrenta el cinismo de los que durante muchos años te dicen que vos les importás, en un acto, en un discurso, que suena lindo, pero mientras tanto tomás el agua de un caño o de una planta que en 60 años nadie mantuvo. Porque total esta planta no la ve nadie, no la ves trabajando todos los días”.



“Cuando tenés que pagar el camión desobstructor porque no tenés cloacas, ¿eso no es un impuesto? Cuando durante años pagaste la garrafa el triple de lo que pagas la factura de gas, ¿eso no es un impuesto? Yo creo que vale la pena discutir este camino, más largo, más profundo, que como fue muy difícil en el último año es más fácil de cuestionar, pero que es el de verdad y con hechos concretos”, subrayó.



La mandataria finalizó “este es el camino que vale la pena, el de hacer lo profundo, el de hacer lo que no se ve, un camino difícil, donde nos van a tener siempre al lado para remar y para estar con ustedes sosteniendo todo lo que haya que sostener, pero diciendo la verdad, sin cinismo, haciendo lo que hay que hacer, en equipo”.