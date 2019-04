29/04/2019 - 19:42 | Zonales / San Isidro Villa Adelina festejó sus 110 años al ritmo de Los Beatles Herramientas: Compartir: ver más imágenes Una multitud se acercó el sábado al Paseo de los Inmigrantes para disfrutar del show gratuito de The Shouts. Además, hubo talleres de arte, danza, una kermesse y distintas propuestas gastronómicas.

Villa Adelina celebró el sábado su 110 aniversario con una gran fiesta gratuita para toda la familia. El Paseo de los Inmigrantes se convirtió en un verdadero parque de entretenimientos donde hubo talleres artísticos, una gran kermesse, espectáculos infantiles y un show de The Shouts, que hizo bailar a todos al ritmo de los Beatles.



“Es una alegría festejar este aniversario a 110 años de la llegada del primer tren a Villa Adelina, nuestra localidad más joven y que más creció hasta convertirse hoy en un sitio muy elegido para vivir. Festejamos en este parque que es punto de encuentro e integración cotidiano de familias en torno del deporte, el esparcimiento, la cultura”, dijo Gustavo Posse, intendente de San Isidro.



Durante la jornada, que comenzó a las 14:00 y se extendió hasta las 18:00, grandes y chicos pudieron disfrutar y aprender de los distintos puestos que mostraron lo que hace la Casa de Cultura del barrio durante todo el año. Largas mesas donde jugar con palabras y rimas, aprender trucos de magia y recetas de cocina, una pizarra para animarse al filete porteño, yoga, meditación y Tai chi chuan, y bastidores para dejar correr la creatividad y las pinturas, fueron algunas de las propuestas.



También hubo clowns que provocaron risas durante toda la tarde y una kermesse con los tradicionales juegos de destrezas y premios para todos. Además, el alto gastronómico tuvo fines solidarios con el puesto de la Parroquia San Cayetano, con su parrilla humeante, y el de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, con dulces y tortas.



Vuelta Canela inauguró el escenario principal e hizo bailar a chicos y grandes con sus melodías y juegos. Más tarde, minutos antes de las 17:00, subió al escenario The Shouts, elegida en 2005 como la mejor banda tributo de los Beatles de América Latina e invitada a importantes festivales en Liverpool.



Con el grupo de saco marrón y pantalón negro, al igual que los fabulosos cuatro en el mítico show del 15 de agosto de 1965 en el Shea Stadium de Nueva York, sonaron clásicos como Help, Yesterday, All my loving y Twist and shout, que impulsó a muchos a la pista imaginaria, para terminar el festejo a puro baile y con rock and roll.



Mientras bailaba al ritmo de She Loves You, Lucía Guillen comentó: “Me gusta mucho que sea todo tan didáctico. Con mis hijos hicimos todo tipo de manualidades y ahora disfrutamos de un gran espectáculo”.



Junto a su familia, Guadalupe Arcuri subrayó: “Está buenísimo porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ver este tipo de shows con tanto nivel. Además, me encanta porque viene gente de todos lados a conocer nuestra localidad”.



Tras recorrer todos los talleres artísticos, Gabriela Fernández, quien hace 55 años vive en el barrio, completó: “La mitad de la vida de Villa Adelina es mi vida, así que es una emoción grande celebrar este cumpleaños. Me parece maravilloso como está pensado este festejo porque toda la comunidad puede participar y conocer lo que hacen sus vecinos durante todo el año”.

