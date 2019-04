29/04/2019 - 18:15 | Información General / Moyano: “antes discutíamos el mínimo no imponible, ahora que no haya despidos” Herramientas: Compartir: El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, resaltó hoy que durante el gobierno de Cristina Kirchner los trabajadores discutían “el mínimo no imponible” de Ganancias, pero ahora con el presidente Mauricio Macri se pelea para que “no haya despidos”.

“Hoy ve uno claramente lo que pasaba: antes discutíamos el mínimo no imponible, ahora que no haya despidos”, destacó Moyano en declaraciones a radio La990.



Al hablar de su relación con la ex mandataria nacional, el líder de Camioneros señaló: “Todos cometemos errores, esto lo comentamos con la ex presidenta, de ambos lados”.



“Ella en su libro dice que no hay dirigente que haya defendido a los trabajadores como yo”, recalcó Moyano, tras amigarse meses atrás con Cristina Kirchner.



De cara a las elecciones y un día antes del paro nacional, señaló que "lo importante es que la gente vea que en octubre puede cambiar la historia".