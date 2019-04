Cómo funcionarán en los municipios de la Zona Norte los principales servicios el 30 de abril y el 1 de mayo

Los municipios de Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López detallaron como funcionarán los servicios que brindan a los vecino a raíz de paro general de mañana 30 de abril y del feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador.



San Isidro

El Municipio de San Isidro informó que, debido al paro general, en el día de hoy no habrá servicio nocturno de recolección de residuos. Por eso se solicita a los vecinos no sacar esta noche la basura domiciliaria. El servicio nocturno funcionará con normalidad el martes y el miércoles.



No sacar la basura ayudará a que esta medida provoque un menor impacto negativo ambiental y de salubridad para todos los vecinos de San Isidro.



Por otro lado, el martes y el miércoles, por el paro y el Día del Trabajador, habrá servicio diurno reducido.



Vicente López

El municipio de Vicente López informa a los vecinos el cronograma de recolección de basura y barrido para este lunes, martes y miércoles, con el fin de no generar inconvenientes en la vía pública.



Lunes 29: No hay recolección nocturna.



Martes 30: No hay servicios diurnos de barrido ni montículos. Hay recolección nocturna.

Miércoles 01/05: No hay barrido diurno (hay recolección de montículos en Florida E.) Hay recolección nocturna.



Día verde:

Martes 30: Hay servicio en olivos.



Miércoles 01/05: No hay servicio en La Lucila y Florida O. (se recomienda guardar sus reciclables hasta el miércoles 8).

Para mayor información o ante cualquier duda, los vecinos podrán comunicarse de manera gratuita al 147.



Tigre

Habrá guardias regulares tanto en hospitales y centros de salud del distrito. Además, la recolección de residuos funcionará con normalidad, excepto este lunes 29 por la noche y martes 30 durante el día.



Habrá servicio de guardias de emergencia para la comunidad, tanto en los hospitales como en los centros de salud del distrito, que se encuentran ubicados en puntos estratégicos de la ciudad para que los vecinos puedan utilizarlas en caso de tener una urgencia:



BENAVÍDEZ

Alvear y Marabotto- Benavidez Centro

GUARDIA 24 HS



BAIRES

Blandengues y Alvear- Don Torcuato Este

GUARDIA 24 HS



DIQUE LUJÁN

9 de Julio y 12 de Octubre- Dique Lujan

GUARDIA 24 HS



DON TORCUATO

Arata y España-Don Torcuato Oeste

GUARDIA 24 HS



JUANA MANSO

Av. Agustín M. García 5960-Rincon de Milberg

GUARDIA 24 HS



RICARDO ROJAS

Richieri y Elizalde- R.Rojas

GUARDIA 24 HS



VALENTÍN NORES

Alvear y Casaretto- Tigre Centro

GUARDIA 24 HS ADULTOS



Hospital Materno Infantil

Carlos María de Alvear 1655- Tigre

GUARDIA PEDIÁTRICA 24 HS

Martes 30/4: Atención habitual

Miércoles 1/05: Solo guardia



Hospital Oftalmológico

Lisandro de la Torre 1324- Troncos del Talar

GUARDIA 24 HS



Hospital Odontológico

Combate de San Lorenzo e Hipólito Yrigoyen (R197)-Gral. Pacheco

GUARDIA 24 HS



Asimismo, los vecinos tendrán atención telefónica del Sistema de Emergencias Tigre (SET) al 4512-9999/8/7, además de las unidades de primera respuesta las 24 hs.



San Fernando

El Municipio de San Fernando solicita a los vecinos que no saquen la basura fuera de sus casas para mantener limpia la ciudad, ya que la recolección de residuos, contenedores, poda y montículos estará afectada a medidas de fuerza mayor, de público conocimiento. Se normalizarán los servicios en sus horarios habituales a partir del martes, desde las 19hs, en todo el distrito.



Para más información y pedir por servicios especiales de recolección, como pueden ser el retiro de ramas, muebles o basura de tamaño considerable, comunicarse gratuitamente con la oficina de Atención al Vecino al teléfono 0800-777-6864 o dirigirse a Juan N. Madero 1218, de 8 a 16hs.



