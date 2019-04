Sin jugar, Del Potro avanzó un puesto en el top ten del ránking ATP

Sin jugar mientras se recupera de su lesión en la rotura de rótula en su rodilla derecha, Juan Manuel del Potro avanzó una posición en el top ten del ránking mundial del ATP, donde ocupa el octavo lugar.



También avanzaron los compatriotas Diego Schwartzman y Guido Pella en el ránking, en el primer caso un puesto, al número 24, y en el del bahiense dos escalones, hasta el 26.



Por otro lado, el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el alemán Alexander Zverev siguen copando el podio del escalafón, según la clasificación publicada este lunes, a tres semanas de Roland Garros.



Nadal, que no pudo revalidar su título en el Torneo de Barcelona al perder en semifinales ante Dominic Thiem, sigue segundo.



El austriaco, que finalmente logró el torneo al derrotar en la final al ruso Daniil Medvedev, se mantiene quinto, por detrás de la leyenda suiza Roger Federer.

.

- Clasificación ATP del 29 de abril:

1. Novak Djokovic (SRB) 11160 pts.

2. Rafael Nadal (ESP) 7765.

3. Alexander Zverev (GER) 5770.

4. Roger Federer (SUI) 5590.

5. Dominic Thiem (AUT) 5085.

6. Kevin Anderson (RSA) 4115.

7. Kei Nishikori (JPN) 3780.

8. Juan Martín Del Potro (ARG) 3225 (+1).

9. John Isner (USA) 3085 (+1).

10. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3030 (-2).

11. Marin Cilic (CRO) 2845.

12. Fabio Fognini (ITA) 2840.

13. Karen Khachanov (RUS) 2685.

14. Daniil Medvedev (RUS) 2625.

15. Borna Coric (CRO) 2525.

16. Milos Raonic (CAN) 2050.

17. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1930 (+1).

18. Gaël Monfils (FRA) 1875 (+1).

19. Marco Cecchinato (ITA) 1830 (-2).

20. Denis Shapovalov (CAN) 1820.