En Victoria, Tigre recibe a Unión de Santa Fe

Tigre recibirá éste lunes a Unión de Santa Fe en un encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga y el vencedor de esta serie se medirá en la próxima fase al ganador de Racing- Estudiantes de La Plata.

El partido se disputará a partir de las 19.00 en el estadio José Dellagiovanna, contará con el arbitraje de Ariel Penel y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



Tigre viene de eliminar a Colón de Santa Fe y el técnico Néstor Gorosito no podrá contar con Alexis Niz, quien fue expulsado, y en su lugar entraría Ignacio Canuto a la zona defensiva.



Además el mediocampista Sebastián Prediger no será de la partida porque sufrió un desgarro en el gemelo de su pierna derecha que le demandará la recuperación de tres semanas y para reemplazarlo volverá al once titular Martín Galmarini.



Unión de Santa Fe viene de dejar en el camino a San Martín de Tucumán en la Copa de la Superliga, pero luego fue eliminado por Barracas Central de la Copa Argentina, por lo cual intentará quedarse con un triunfo que le permita recuperarse.



El entrenador Leonardo Madelón no confirmó el equipo ya que aguardará por la recuperación de Diego Zabala, quien tuvo un fuerte traumatismo en su tobillo y por eso no jugó por la Copa Argentina, pero estaría ante Tigre.



Además el técnico dispondría el ingreso de Franco Troyansky en la zona de ataque y el delantero entraría por Maximiliano Cuadra o Nicolás Mazzola.

.

Probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:. Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Martín Galmarini, Lucas Menossi, Jorge Ortíz, Walter Montillo; Lucas Janson y Federico González. DT: Néstor Gorosito.



Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Botinelli, Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Javier Méndez; Franco Fragapane, Maximiliano Cuadra o Nicolás Mazzola y Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón. .

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).



Árbitro: Ariel Penel.



Hora de inicio: 19.00 - TV: Fox Sports Premium.