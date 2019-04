Condenan a 14 años Isaías Villarreal por la muerte de Luna Ortiz a raíz de una sobredosis en Tigre

Un tribunal de San Isidro condenó esta tarde a 14 años de prisión a un joven por la muerte por aparente sobredosis de Luna Marianella Ortiz (19), cuyo cadáver desnudo fue hallado sobre una cama en una casa del partido bonaerense de Tigre en junio de 2017, informaron fuentes judiciales.



Villarreal fue hallado responsable de los delitos de “abandono de persona seguido de muerte y suministro de sustancias estupefacientes a título gratuito", de acuerdo a la lectura realizada esta tarde en los tribunales de San Isidro.



La condena fue aplicada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 del mencionado distrito, conformado para este debate por los jueces María Coelho y Federico Ecke.



En la etapa de alegatos, realizada la semana pasada, el fiscal del juicio, Marcelo Fuenzalida, había pedido que Villarreal fuera condenado a 18 años de prisión por los mismos delitos que aplicaron hoy los jueces, pero se mostró conforme pese a que impusieron una pena de cuatro años menos.



“Está dentro de los parámetros mínimos entre los dos delitos, que es ocho años. No se va a apelar porque la calificación es la que se había solicitado y la pena no es menor a la mitad”, indicaron desde la fiscalía.



Durante su exposición, Fuenzalida, titular de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos Conexos al de Trata de Personas y Violencia de Género, había solicitado que a la pena máxima de 15 años por el delito de "abandono de persona seguido de muerte" se le sumen tres mas por "suministro de sustancia".



Por su parte, la abogada querellante Nazaryan Nvard, quien representa a los padres de la víctima, había coincidido con el pedido de la fiscalía y también se mostró de acuerdo con la sentencia.



Por su parte, el defensor oficial del imputado, Carlos Tomás Beldi, solicitó su absolución, o que subsidiariamente se lo condene por "homicidio culposo", es decir sin intención de matar a la joven, pero ese planteo fue descartado por el tribunal.



Además, denunció a los padres de la víctima por falso testimonio y por haber omitido detalles del accionar de la chica, pero no fue tenido en cuenta.



El hecho ventilado en el debate, en el que declararon doce testigos, fue descubierto el 5 de junio de 2017, cuando la Policía encontró muerta a Luna en una casa de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre.



La chica había sido vista por última vez tres días antes, cuando abandonó su vivienda para ir a una entrevista de trabajo en un comercio en el que buscaban a una empleada administrativa.



Ante la demora en regresar a su casa, sus padres realizaron la denuncia por su desaparición en la comisaría de la zona, donde se inició una causa por averiguación de paradero.



Finalmente, la Policía encontró el cadáver de la joven y en la vivienda fue detenido Villarreal, quien dijo que había pasado la noche con la chica tras conocerla circunstancialmente.



Villarreal reconoció que había consumido drogas y alcohol con Ortiz, pero aseguró que cuando se despertó a la mañana siguiente, la joven había fallecido.



El fiscal Fuenzalida ordenó que se realice la autopsia al cadáver y también pidió la detención de Villarreal, ante la sospecha de que le suministró la droga a Ortiz y cometió abandono de persona.



La presunción de la familia es que la joven murió tras ser drogada, alcoholizada y sometida a un abuso sexual por parte de un grupo de personas.



Los padres de Ortiz insisten en que hay videos de cámaras de seguridad en las que se ve a su hija salir el viernes por la noche del Casino de Tigre acompañada por este mismo hombre que ahora está detenido, y que dentro de la sala de juegos se la ve con otros hombres también.