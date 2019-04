25/04/2019 - 8:52 | Zonales / Tigre Julio Zamora cuestionó las declaraciones del Presidente Macri, quien aseguró que un millón y medio de nuevos argentinos disponen de cloaca Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente criticó los dichos de Mauricio Macri respecto al millón y medio de nuevos argentinos que disponen del servicio y recordó el incumplimiento del convenio firmado con el municipio hace 3 años. Lo hizo durante la inauguración de los nuevos juegos de la plaza N°31 en Nuevo Delta."Sorprenden las declaraciones del Presidente sobre las obras de cloacas en Argentina. En Tigre no cumplió con su palabra y defraudó a nuestros vecinos", afirmó el intendente. En el marco de la inauguración de los juegos y renovación de la plaza N°31 "Guazú Nambí de Nuevo Delta, el intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó las declaraciones del Presidente Maurio Macri, quien aseguró que un millón y medio de nuevos argentinos disponen de cloacas.



"Sorprenden las declaraciones del Presidente sobre las obras de cloacas en Argentina. En Tigre no cumplió con su palabra y defraudó a nuestros vecinos. Hace 3 años firmamos un convenio y no hemos visto que se avanzara en ninguna localidad, salvo en un pequeño tramo de Ricardo Rojas. Duele ver a nuestra comunidad sin el servicio", manifestó Zamora.



La obra de remodelación de la plaza Guazú Nambí, ubicada en Av. Agustín M. García y Acceso 27 Sur, incluye juegos para niños y niñas, canchas de ping pong y fútbol tenis, postas aeróbicas, piso de caucho reciclado, iluminación, forestación y una cámara de seguridad interactiva, que permite una comunicación rápida entre los vecinos y el Centro de Operaciones Tigre (COT). La particularidad de este espacio refaccionado es que el nombre fue elegido por los alumnos de la primaria de la Escuela N°21 "Amado Bonpland".



Consultado sobre la nueva plaza, el intendente expresó: "Estas renovaciones son felicidad para los chicos y toda la familia. Esta zona vivió una transformación notoria a través de la gestión y la presencia del Estado municipal. Vamos a aplicar estas reformas en más espacios públicos de la ciudad".



Como en cada presentación de espacios públicos renovados, cientos de niñas y niños disfrutaron una tarde de entretenimiento con artistas circenses, un show del mago Reymon y sorteos de kits de mates, peluches y bicicletas. Los adultos, por su parte, obtuvieron información sobre la instalación de botones antipánicos, por intermedio de la Secretaría de Protección Ciudadana de Tigre, y pudieron interiorizarse sobre el cuidado del medio ambiente en el stand de "Tigre Recicla".



"Es una alegría poder presentar esta plaza porque está al lado centro de salud Juana Manso y la Escuela N°21, donde conviven muchos vecinos permanentemente. Es un día muy especial y compartirlo con la comunidad es un aliciente hermoso", señaló la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi".



Luego del tradicional corte de cinta el jefe comunal, en compañía de autoridades municipales y vecinos, realizó la plantación de un árbol de Lapacho, como símbolo de fortaleza y crecimiento de la ciudad y descubrió, además, un nuevo banco de color rojo de Tigre, en homenajea a las mujeres víctimas de femicidios, el cual busca visibilizar la problemática.



Mercy, vecina de la zona, dijo: "Estos eventos de recreación son fabulosos. Hay muchos padres que no tienen para pagar una entrada de algún espectáculo y traerlos aquí se transforma en una opción muy buena". Por su parte, Diego, vecino del barrio El Lucero, agradeció al municipio por la transformación del espacio y comentó: "Siempre traigo a mis hijos y lo importante es que podemos venir en familia a pasar una tarde agradable".



Dentro del plan de remodelación que impulsa el municipio, ya se renovaron plazas en las localidades de El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Tigre centro, Rincón de Milberg, Villa La Ñata, Ricardo Rojas y Troncos del Talar.