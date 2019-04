24/04/2019 - 12:01 | Zonales / San Isidro Villa Adelina celebra sus 110 años con una gran fiesta para toda la familia Herramientas: Compartir: ver más imágenes Talleres de arte, danza, kermesse, gastronomía y el cierre de The Shouts, con su tributo a los Beatles, formarán parte del festejo gratuito que se realizará el sábado 27 de abril, de 14:00 a 18:00, en el Paseo de los Inmigrantes.

El Paseo de los Inmigrantes, ubicado en Luis Piedrabuena y El Indio, se convertirá el sábado, de 14:00 a 18:00, en un gran escenario a cielo abierto para celebrar el 110° aniversario de Villa Adelina.



La fiesta gratuita contará con talleres de arte, danza, kermesse, gastronomía y un gran show de The Shouts, una de las bandas tributo a los Beatles más reconocidas y premiadas del mundo, con giras internacionales, recitales en el mítica The Cavern y con integrantes que responden fielmente a cada uno de los cuatro fantásticos de Liverpool, en su rol musical, vocal e indumentaria.

“Es la fiesta que Villa Adelina se merece, una ciudad joven, pujante, que sigue creciendo, y en un parque próximo a la estación de tren, cuidado, seguro, que se constituyó en punto de encuentro y recreación de las familias”, comentó Gustavo Posse, intendente de San Isidro.



“La consigna es compartir una tarde en familia y sumarse con ganas a las distintas actividades. Como siempre, será una fiesta de y por los vecinos, que nos permitirá seguir fomentando nuestras expresiones culturales y una identidad comunitaria cada más fuerte”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



En el escenario principal la música arrancará a las 14:00 y a pura danza con el Ballet Folklórico; y seguirá a las 15:00 con un clásico infantil, Vuelta Canela, que desembarcará con su propuesta de música y juegos. En el escenario dos, desde las 14:15, subirán a escena Bagaje, una performance artística, y Nunca dejes de bailar, con coreografías que comandarán la acción, y cerrarán shows de magia y globología.



El bosquecito también será protagonista. Debajo de sus añosos árboles, en el sector Colores que hablan, murales, filetes porteños, historietas gigantes, mándalas y pinturas crecerán con el aporte de todos. También se podrá jugar con canciones en italiano y en español, ver y ser parte de shows de magia y cocinar. Habrá juegos literarios para rimar, y talleres de memoria y creatividad, entre muchas otras propuestas.



Además, habrá desde grafología y numerología hasta yoga y meditación, Tai chi chuan y una actividad bioenergética en la que todos los profesores dirán presente. Además, una visita guiada para redescubrir el barrio, clowns que andarán alegrando de un rincón a otro, una kermesse, y gastronomía a cargo y beneficio de iniciativas sociales de las parroquias San Cayetano y Nuestra Señora de Luján.



En caso de lluvia, la actividad se pasa al domingo 28 de abril.

PROGRAMACIÓN



Escenario 1

14.15: Danza, pasión y tradición dirigido por Sonia Luján Cruz.

15:00: Vuelta Canela, espectáculo infantil.

16.30: The Shouts, tributo a The Beatles.



Escenario 2

14:00: Nunca dejes de bailar, a cargo de Estela Oriana. Coreografía: Mariana Bombardieri, Ana Cantarella y Lucas Molina.

15.45: Show de magia y globología, a cargo de Darío Di Marco.



Actividades:

Italia en Villa Adelina, a cargo de Flavia Musallo y Liliana Piccinin.

Juegos y canciones en italiano y español.



15.30: Caminata guiada



Descubrimos Villa Adelina, a cargo de Paola De Luca e Isabel Barbieri.



Jugamos juntos, a cargo de Natalie y Yollie Scheafer.



Taller de memoria y creatividad para jugar en familia.

Mensajes y buenos deseos, a cargo de la comisión de festejos e instituciones de Villa Adelina.



Rimemos en el bosque, a cargo de Elsa Moccia y Araceli Alonso.

Juegos literarios



Villa Adelina tiene magia, a cargo de Darío Di Marco.

Cocinemos juntos, a cargo de Hilda Caridi, Pablo Botti, Paula Pafundo y Lina Arcuri.



Colores que hablan

A cargo de Viviana Pomes, Mónica Pérez, Mario Becerra, Lorena Sánchez, Miriam Ibáñez, Yollie Schaefer, Miguel Delich, Guillermo Arana, Isabel Barbieri y los artistas plásticos de Villa Adelina.



• Murales en los árboles

• Filete porteño

• Mándalas

• Pintura

• Mosaiquismo

• Historietas gigantes



Cuerpo y alma

14.00: Grafología y Numerología, a cargo de Andrés Di Persia.



14.30: Yoga y Meditación, a cargo de Rocío Cano.



15:00: Tai chi chuan, a cargo de Diego Gigena.



15.30: Actividad Bioenergética con todos los profesores.



Durante todo el día:

• Gastronomía a cargo de la Parroquia San Cayetano / Comedor solidario y de la Parroquia Nuestra Señora de Luján / Proyecto Centro de Formación Laboral Santa María de Luján.

• Kermesse

• Clowns, a cargo de Marcelo Katz