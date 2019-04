24/04/2019 - 0:00 | Política / San Isidro Fabián Brest “Los vecinos no aguantan más el ajuste brutal” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El concejal y presidente del PJ de San Isidro recorrió el distrito en una tarea en la que habitualmente realiza para escuchar y acercarles propuestas a vecinos y comerciantes.

En esta oportunidad el edil en la recorrida el contacto con los vecino recibió innumerables quejas, en ellas los vecinos le manifiestan que no pueden llegar a fin de mes, además de dificultades que diariamente tienen para la comida de sus hijos, el vivir con la incertidumbre acerca de que les corten los servicios públicos indispensables como la luz, el gas y el agua.



Los comerciantes de Boulogne, manifiesta Brest hablan de caída del consumo, Tarifaos e Inflación, que los perjudican sobre todo en los costos Fijos y Alquileres que van destruyendo la actividad que algunos desarrollan hace más de 40 años.



Para el concejal del Peronismo sanisidrense, esto se debe a la inflación y a este ajuste brutal de Macri, Vidal y Posse en San Isidro, en este contexto considera que el Intendente Posse es funcional al Ajuste Brutal de Macri y que no ha llevado a cabo ninguna iniciativa para ayudar y mitigar la crisis del sector en San Isidro.



Termina manifestando que “El Municipio en tanto miente con Gestión y Obras que nunca terminará, y prometen lo que jamás cumplirán gastando millones en la calle en Marketing y Slogans de Campaña. Mientras miles de sanisidrenses entran en la Pobreza y Exclusión Social”. Volver