Empresarios advierten que “Precios Esenciales” estarán vigentes en la medida que “se mantengan las variables económicas”

Empresarios de primera línea dejaron claro hoy que podrán aplicar el esquema de denominados “precios esenciales” en la medida que el gobierno pueda mantener las variables económicas como el dólar y la inflación, antes de reunirse con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.



Por su parte, el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, reafirmó que el programa Precios Esenciales es “voluntario” pero de “cumplimiento obligatorio”, aclaró que “no se trata de un plan antiinflacionario”, y remarcó que medidas como el congelamiento de precios “fracasaron” en la Argentina.



“Una cosa es el acuerdo que hemos realizado con 64 productos que nosotros denominamos esenciales, que van más apuntados a lo que es la canasta básica, es decir es más una política de ingresos que una política antiinflacionaria”, dijo.



Sica brindó una conferencia de prensa junto al secretario de Comercio, Ignacio Werner, tras la reunión de los empresarios con el presidente.



“Esto no es una política antiinflacionaria -reafirmó el ministro- y no es un congelamiento de precios; congelamiento de precios es una decisión unilateral por parte del ejecutivo que engloba a la toda la cadena de productos y todos conocemos los fracasos que ha tenido en la historia económica de la Argentina en los últimos 40 ó 50 años”.



Sica dijo que el programa lanzado por seis meses es “un acuerdo voluntario en una gama de productos que más una política anti- inflacionaria, es una política de ingresos que complementa lo que venimos haciendo”.



“Tenemos un programa económico; queremos ir hacia una economía que sea más competitiva, que esté más integrada y para eso hemos empezado a trabajar con una reforma fiscal que apunta a poder bajar impuestos”, remarcó el titular de la cartera de Trabajo y Producción.



Sica contó que en la reunión con los empresarios el presidente Macri les dijo que es “importante el equilibrio fiscal de este año”, pero mucho más “el del 2020, porque se va tener que mantener bajando impuestos, ya que la meta es darle más competitividad a la economía”.



Respecto del acuerdo, detalló que “las reglas de juego estaban claras, ya que veníamos trabajando con ellos”, a la vez que sostuvo que “los países que ganaron la batalla” tuvieron como eje “la macroeconomía, es decir tener cuentas sanas, no utilizar el Banco Central como fuente de emisión y, por otro lado, competencia en los mercados”.



En cuanto al funcionamiento de los precios de “los 64 productos, precisó que los supermercados tienen tiempo hasta el lunes próximo para que estén disponibles y bien señalizados y ubicables en las góndolas”.



Los representantes de los gigantes Arcor, Ledesma y Adecco, y la alimenticia Copal, fueron los primeros en llegar a la sede gubernamental para reunirse con el presidente Mauricio y el ministro de la Producción, Dante Sica.



El empresario Martín Cabrales, responsable de esa reconocida marca de café, advirtió que los llamados “Precios Esenciales” estarán “vigentes” en la medida que “se mantengan las variables económicas”.



De paso, formuló un reclamo: “Me gustaría ver reformas positivas”, señaló.



Cabrales consideró “bueno” el plan de precios lanzado dado que “permitirá aliviar el bolsillo de la gente”.



El empresario se expresó de este modo al llegar a la Casa Rosada para participar de una primera reunión del gobierno con los responsables de distintas compañías alimenticias, con los cuales se alcanzó el acuerdo de “Precios Esenciales”, que incluyen 60 productos de la canasta de alimentos básicos.



Cabrales fue uno de los primeros en llegar al encuentro, más allá de que el café no forma parte de los “productos esenciales”, dado que su cotización es en dólares y se comercializa en pesos, precisó el empresario.



“Los precios se sostendrán en la medidas que se mantengan las variables económicas”, aseguró el empresario.



Además, explicó que “las negociaciones fueron de a uno” entre el gobierno y los empresarios, tras sostener que el café es “un producto dolarizado” que no fue incluido en el plan de precios que comenzó a instrumentarse en esta jornada.



Cabrales destacó que el plan lanzado “no solo” es el de la canasta de precios esenciales, sino también el “ahora 12 y los créditos del Anses”.