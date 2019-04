23/04/2019 - 7:57 | Información General / El gobierno intervino un sindicato de portuarios por “una situación de estado de acefalia” Herramientas: Compartir: El Gobierno intervino hoy un sindicato de portuarios por “una situación de estado de acefalía”, ya que las autoridades elegidas en las últimas elecciones internas no habían sido registradas ni reconocidas por el Ministerio de Producción y Trabajo. Se trata del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Puertos del Bajo Paraná y Delta del Paraná, creado en 2006 y cuyo secretario general era Héctor “Piru” Rojas.



A través de la resolución 255/2019, publicada este martes en el Boletín Oficial, la cartera conducida por Dante Sica designó al ex secretario de Fronteras Luis Green como interventor del gremio.



En el texto oficial, el Ministerio explicó que “la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales señaló que si bien la entidad sindical ha llevado a cabo desde el año 2013 dos procesos electorales, sus candidatos no han sido registrados por esta autoridad ni reconocidos como autoridades electas de la comisión directiva” gremio.



“La entidad sindical no ha dado debido cumplimiento a las intimaciones referentes a recaudos imprescindibles que se les formulara, a los fines de verificar que el proceso electoral se haya llevado a cabo cumpliendo la normativa impuesta tanto por la Ley N° 23.551, su Decreto Reglamentario N° 467/88, y el Estatuto Social de la entidad gremial”, añadió.



Ante ello, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales “sostuvo que no puede dársele eficacia jurídica a la presentación efectuada, deviniendo ello en una situación de estado de acefalía de la entidad sindical”, por lo que definió la intervención del sindicato portuario.



“Piru” Rojas tenía mandato hasta 2021 como secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Puertos del Bajo Paraná y Delta del Paraná, que reúne a trabajadores de puertos como los de Zárate-Campana y Concepción del Uruguay, entre otros.



El sindicalista también se desempeñaba como secretario de Organización de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (Fempinra). Volver