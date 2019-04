Seguridad ciudadana: Tigre y Venado Tuerto firmaron un convenio de cooperación

Los intendentes Julio Zamora y José Luis Freyre se reunieron en la sala donde funciona el Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) y luego recorrieron las instalaciones del Centro de Operaciones Tigre.



Con el eje en la seguridad, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió al jefe comunal de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, José Luis Freyre. En un encuentro realizado en el Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM), dentro del edificio del Centro de Operaciones Tigre (COT), las autoridades suscribieron un acuerdo para intercambiar experiencias e impulsar acciones de asesoramiento y capacitación en materia de políticas públicas de seguridad, particularmente en la aplicación del sistema de videocámaras.



"En la línea de cooperación con otros municipios, realizamos este intercambio valioso en materia de seguridad con Venado Tuerto. Es importante poder conocer otras experiencias y realidades; y nos enorgullece que municipios y ciudades de todo el país decidan interiorizarse en el modelo de protección ciudadana que hemos consolidado en Tigre", afirmó el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora.



"Estamos agradecidos al intendente Julio Zamora por recibirnos y por el aprendizaje en este encuentro. Nos vamos cargados de ideas y ganas. Venado Tuerto es una ciudad de 100.000 habitantes, en el sur de la provincia de Santa Fe y en materia de seguridad hemos tenido dificultades, pero no nos quedamos esperando ver que hace el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad con ésta dituación. Queremos potenciar lo que estamos haciendo y tomamos a Tigre como modelo en seguridad ciudadana", destacó Freyre.



Durante el encuentro, el intendente santafesino se interiorizó en las distintas políticas públicas que impulsa Tigre en materia de seguridad con tecnología de punta, como el sistema de video vigilancia con más de 1.600 cámaras de seguridad, distribuidas en la ciudad con las que se monitorean hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Entre otras herramientas, se destaca el sistema Alerta Tigre Global que posibilita la derivación de situaciones de emergencia a los diferentes agentes externos, para obtener una respuesta instantánea en el lugar de los hechos.



El secretario de Protección Ciudadana de Tigre, Eduardo Feijoo, participó del encuentro y expresó: "Ha sido un placer la tener la visita del municipio de Venado Tuerto. Es un orgullo después de 11 años de la creación del sistema de protección ciudadana poder mostrarlo, compartirlo e intercambiar experiencias con una ciudad de Santa Fe, con características diferentes pero con objetivos comunes a los nuestros. Queremos ayudarlos a fortalecer su sistema de seguridad ciudadana para que puedan avanzar, más allá de que no sea su responsabilidad, ya que la seguridad corresponde a los Estados provinciales. Poder comprometerse con la problemática y acompañar al vecino es muy importante".



Tigre ha sido el primer distrito en aplicar botones de pánico físico, en smartphones y en implementar dispositivos como el DAMA, para casos de mujeres víctimas de violencia de género. A estas acciones se suman el “0800 droga no”, sistema multicanal de denuncias de venta de drogas, anónima y gratuita, y el sistema BUSCADOR, que detecta patentes de vehículos con pedido de secuestro activo. Asimismo, fue la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar vehículos aéreos no tripulados “Drones”, en situaciones de emergencia, y en la lucha contra la inseguridad.



Por otro lado, predomina la incorporación de tótems de seguridad en las plazas del distrito, que buscan fortalecer la comunicación entre los vecinos y el Centro de Operaciones Tigre (COT) para intervenir ante situaciones de riesgo.



Con su sistema de protección ciudadana, el municipio se ha consolidado como líder en el combate del delito en todas sus formas. Es aplicado para prevenir robos, faltas, accidentes, siniestros o emergencias en general, y trabaja coordinadamente con la Policía, Gendarmería, Prefectura, los cuarteles de bomberos, Defensa Civil y el SET. Toda el área está centralizada y monitoreada desde el COT.



Estuvieron también presentes durante el encuentro: el subsecretario operativo de la Secretaría de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; el subsecretario de Asistencia al Vecino, Patricio D'Angelo; los dirigentes, Oscar "Cachi" Martínez (diputado nacional MC) y Mariela Bueno; el director de Políticas para Adultos Mayores de Venado Tuerto, Franco Balzaretti; entre otros.